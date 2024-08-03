Как определить, что вашей собаке комфортно с вами: советы от кинолога

Собаки не могут прямо сказать своим владельцам, что им не нравится. Они общаются с помощью сигналов, которые не всегда легко расшифровать. В отличие от людей, которые могут выражать свои чувства словами, собаки демонстрируют свою удовлетворенность и комфорт с помощью своего поведения. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью Радио 1, объяснил, как определить, что собака чувствует себя хорошо рядом с хозяином.
По словам Голубева, если собаке комфортно, она полностью доверяет своему владельцу и ориентируется на него. Питомец не испытывает стресса, так как жизнь с хозяином предсказуема: есть установленные правила, четкий график кормления и выгула, и собака знает, какова реакция на ее действия. Такая привязанность проявляется в том, что собака любит взаимодействовать с владельцем, понимает его просьбы и выполняет команды, стремясь получить одобрение и похвалу.
Чтобы понять, что собаке комфортно с хозяином, следует обратить внимание на несколько ключевых признаков:
В общем, довольная собака легко узнаваема: она любит взаимодействовать с владельцем и другими собаками, радостно играет, отзывается на команды и спокойно занимается любимыми делами дома и на улице. Здоровое и ухоженное животное, которое чувствует заботу и любовь своего хозяина, всегда будет выглядеть счастливым и удовлетворенным.
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