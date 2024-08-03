Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Apple расширяет возможности эмуляторов в App Store, добавляя поддержку ПК
Об этом стоит знать каждому садоводу: говорим об уходе за смородиной в конце лета
Какой спорт выбрать для ребенка
Окрошка со свининой и жареной картошкой: такую окрошку ещё называют "богатырской"
"Время и семья Конвей" — уникальный фильм, где актёры сыграли со своими детьми
Учёные доказали пользу растительной пищи при диабете
Сенаторы упростили получение лицензий на производство алкоголя
Почему Бали — это идеальное место для отдыха круглый год
Легендарный журнал Game Informer завершает свою работу после 33 лет работы
Как приучить собаку к пелёнке в квартире: 5 шагов к успешному обучению вашего питомца

Собаку с самого раннего возраста нужно приучить к лотку или пелёнке

1:18
Зоосфера

Одна из первых задач, с которой сталкиваются владельцы щенков, — это приучение к туалету. Даже если вы регулярно выгуливаете собаку, существует риск того, что она "аварийно" сходит в доме.

Собаку с самого раннего возраста нужно приучить к лотку или пелёнке
Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, PDM

Вы можете где-то задержаться и не успеть вовремя пойти на прогулку. Поэтому важно научить питомца справлять нужду в определённом месте.

Вот несколько советов, как приучить собаку к пелёнке:

1. Разместите лоток или пелёнку в тихом и укромном месте, подальше от мисок с едой и водой.

2. Если вы заметили, что щенок бегает по углам, кружится, нервничает и будто что-то ищет, отнесите его на пелёнку.

3. Если щенок уже начал справлять нужду или заканчивает, тоже перенесите его на пелёнку.

4. Если щенок "сходил" на какую-нибудь тряпку, перенесите часть с запахом в лоток или на пелёнку.

5. Поощряйте щенка и взрослую собаку лакомством или похвалой, когда они правильно сходили в туалет.

Соблюдая эти простые правила вы быстро приучите своего любимца "делать дела" в положенном месте. Ведь собаки очень смышлёные животные и всегда рады угодить своему хозяину.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: враг атаковал 55-ю дронами Ростовскую область, русское наступление на Покровск

Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь

В Донбассе ВС РФ идут по хребту господствующих высот, сталкивая в низины боевиков
Лёгкий способ удаления ржавчины с кузова автомобиля
Не тратьте деньги на ремонт: вот как легко убрать ржавчину с автомобиля
Хотите богатый урожай томатов? Тогда обязательно соблюдайте эти 4 правила полива в августе
Казахстан требует объяснений от МОК после поражения своего спортсмена на ОИ-2024
Отдых в Крыму вдали от моря вполне существует Дмитрий Плотников История российских ВДВ: от Великой Отечественной до "горячих точек" Андрей Николаев Профессия врачевателя: от античности до наших дней Сергей Лебедев
Окончательно: Алла Пугачёва собирается вернуться в Россию вместе с детьми
Очередной провальный контрнаступ ВСУ в Харьковской области окончательно подорвал доверие Запада к Киеву
Первая крупная ссора: принц Уильям разозлился из-за фотографий Кейт Миддлтон без бюстгальтера
Первая крупная ссора: принц Уильям разозлился из-за фотографий Кейт Миддлтон без бюстгальтера
Последние материалы
Почему Бали — это идеальное место для отдыха круглый год
Легендарный журнал Game Informer завершает свою работу после 33 лет работы
Как неправильный педикюр может навредить вашим ногтям
Сбербанк надеется договориться с ЦБ и НСПК о едином QR-коде для платежей
Определяем проблему и принимаем меры по спасению чернеющих томатов
Как правильно укладывать локоны: советы по фиксации
Учёные предупреждают о разрушении системы течений Атлантического океана
Nintendo сообщает о снижении прибыли из-за конкуренции и старения модели Switch
Что нельзя делать перед поездкой, чтобы избежать беды
Гениколог Ерофеева: Даже на ранних сроках беременности можно заниматься йогой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников