Как приучить собаку к пелёнке в квартире: 5 шагов к успешному обучению вашего питомца

Одна из первых задач, с которой сталкиваются владельцы щенков, — это приучение к туалету. Даже если вы регулярно выгуливаете собаку, существует риск того, что она "аварийно" сходит в доме.
Вы можете где-то задержаться и не успеть вовремя пойти на прогулку. Поэтому важно научить питомца справлять нужду в определённом месте.
Вот несколько советов, как приучить собаку к пелёнке:
1. Разместите лоток или пелёнку в тихом и укромном месте, подальше от мисок с едой и водой.
2. Если вы заметили, что щенок бегает по углам, кружится, нервничает и будто что-то ищет, отнесите его на пелёнку.
3. Если щенок уже начал справлять нужду или заканчивает, тоже перенесите его на пелёнку.
4. Если щенок "сходил" на какую-нибудь тряпку, перенесите часть с запахом в лоток или на пелёнку.
5. Поощряйте щенка и взрослую собаку лакомством или похвалой, когда они правильно сходили в туалет.
Соблюдая эти простые правила вы быстро приучите своего любимца "делать дела" в положенном месте. Ведь собаки очень смышлёные животные и всегда рады угодить своему хозяину.
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