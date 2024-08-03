Как приучить собаку к пелёнке в квартире: 5 шагов к успешному обучению вашего питомца

Собаку с самого раннего возраста нужно приучить к лотку или пелёнке

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Одна из первых задач, с которой сталкиваются владельцы щенков, — это приучение к туалету. Даже если вы регулярно выгуливаете собаку, существует риск того, что она "аварийно" сходит в доме.

Фото: unsplash.com/ by freestocks.org, PDM

Вы можете где-то задержаться и не успеть вовремя пойти на прогулку. Поэтому важно научить питомца справлять нужду в определённом месте.

Вот несколько советов, как приучить собаку к пелёнке:

1. Разместите лоток или пелёнку в тихом и укромном месте, подальше от мисок с едой и водой.

2. Если вы заметили, что щенок бегает по углам, кружится, нервничает и будто что-то ищет, отнесите его на пелёнку.

3. Если щенок уже начал справлять нужду или заканчивает, тоже перенесите его на пелёнку.

4. Если щенок "сходил" на какую-нибудь тряпку, перенесите часть с запахом в лоток или на пелёнку.

5. Поощряйте щенка и взрослую собаку лакомством или похвалой, когда они правильно сходили в туалет.

Соблюдая эти простые правила вы быстро приучите своего любимца "делать дела" в положенном месте. Ведь собаки очень смышлёные животные и всегда рады угодить своему хозяину.