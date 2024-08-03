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Сохранение вымирающих видов: почему Луна может стать новым домом для животных

Учёные планируют отправлять вымирающие виды животных на Луну

1:48
Зоосфера

Учёные из США предложили идею перевоза вымирающих животных на Луну, чтобы сохранить их для будущих поколений. В статье, опубликованной в журнале BioScience, исследователи из Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии охраны природы под руководством Мэри Хагедорн описали план создания хранилищ на поверхности Луны.

Учёные планируют отправлять вымирающие виды животных на Луну
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Они считают, что перенос образцов уязвимых видов на Луну поможет избежать рисков, связанных с жизнью на Земле. Предлагается разместить хранилище у одного из лунных полюсов, где постоянная тень обеспечивает температуру ниже -196 градусов Цельсия. В таких условиях хранилище будет функционировать как естественный морозильник, позволяя долгосрочное хранение биологических образцов без необходимости в активном охлаждении и без участия человека. Кроме того, лунное хранилище будет защищено от земных опасностей, таких как стихийные бедствия, изменения климата и геополитические конфликты.

Учёные считают этот метод наиболее оптимальным для сохранения животных, которые иначе могут быть утрачены навсегда. В рамках проекта планируется "криоконсервировать" образцы, чтобы сохранить их в пригодном для использования состоянии.

Тем не менее, в реализации проекта есть немало трудностей, включая безопасную доставку образцов на Луну, защиту от радиации и координацию усилий различных стран и организаций для строительства и охраны хранилища. Учёные подчеркивают, что эти сложности необходимо преодолеть, поскольку угрозы вымирания появляются быстрее, чем возможности сохранения видов в их естественной среде.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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