От тарелки к миске с препятствиями: как замедлить скорость поедания вашей собаки

Эти хитрости, которые заставят собаку есть медленнее

Многие собаководы сталкиваются с проблемой, когда их питомцы слишком быстро поглощают свою еду. Это не только вызывает беспокойство, но и может негативно сказаться на здоровье собаки. К счастью, существует несколько эффективных способов научить вашего пса спокойно и неторопливо есть.

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Почему собаки едят слишком быстро?

Есть несколько основных причин, по которым собаки торопятся с приемом пищи:

Инстинкт, доставшийся от диких предков. В природе собакам приходилось быстро съедать пищу, пока ее не утащили другие хищники.

Недостаток внимания от хозяев. Быстрое поедание может быть связано с тем, что собака чувствует недостаток общения и пытается привлечь к себе больше внимания.

Плохие манеры. Если с самого начала не приучать питомца к неторопливому питанию, у него вырабатывается привычка есть быстро.

Как замедлить скорость поедания

Используйте специальные миски для медленного поедания. Они оснащены ребрами, перегородками или другими препятствиями, которые не позволяют собаке заглатывать корм большими кусками.

Поделите порцию на несколько приемов. Давайте питомцу еду частями, чтобы он ел неспешно.

Добавьте в миску крупные камни или теннисные мячики. Собаке придется осторожно обходить препятствия, что заставит её есть медленнее.

Повысьте интерес собаки к еде. Рассыпьте корм по всей миске или положите его в куски картона, коробки, чтобы питомцу пришлось поработать, чтобы получить пищу.

Кормите собаку только тогда, когда она сидит спокойно. Не давайте еду, если питомец прыгает и суетится возле миски.

Отвлекайте собаку во время еды. Регулярно хвалите ее, гладьте, чтобы она не спешила проглотить корм.

Регулярно применяя эти методы, вы сможете приучить своего питомца к неторопливому и спокойному приему пищи. Это поможет избежать проблем с пищеварением и улучшит общее состояние здоровья собаки.