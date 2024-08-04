От тарелки к миске с препятствиями: как замедлить скорость поедания вашей собаки

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Эти хитрости, которые заставят собаку есть медленнее

Зоосфера » Собаки

Многие собаководы сталкиваются с проблемой, когда их питомцы слишком быстро поглощают свою еду. Это не только вызывает беспокойство, но и может негативно сказаться на здоровье собаки. К счастью, существует несколько эффективных способов научить вашего пса спокойно и неторопливо есть.

Эти хитрости, которые заставят собаку есть медленнее
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima, CC BY-SA 2.0

Почему собаки едят слишком быстро?

Есть несколько основных причин, по которым собаки торопятся с приемом пищи:

  • Инстинкт, доставшийся от диких предков. В природе собакам приходилось быстро съедать пищу, пока ее не утащили другие хищники.
  • Недостаток внимания от хозяев. Быстрое поедание может быть связано с тем, что собака чувствует недостаток общения и пытается привлечь к себе больше внимания.
  • Плохие манеры. Если с самого начала не приучать питомца к неторопливому питанию, у него вырабатывается привычка есть быстро.

Как замедлить скорость поедания

  • Используйте специальные миски для медленного поедания. Они оснащены ребрами, перегородками или другими препятствиями, которые не позволяют собаке заглатывать корм большими кусками.
  • Поделите порцию на несколько приемов. Давайте питомцу еду частями, чтобы он ел неспешно.
  • Добавьте в миску крупные камни или теннисные мячики. Собаке придется осторожно обходить препятствия, что заставит её есть медленнее.
  • Повысьте интерес собаки к еде. Рассыпьте корм по всей миске или положите его в куски картона, коробки, чтобы питомцу пришлось поработать, чтобы получить пищу.
  • Кормите собаку только тогда, когда она сидит спокойно. Не давайте еду, если питомец прыгает и суетится возле миски.
  • Отвлекайте собаку во время еды. Регулярно хвалите ее, гладьте, чтобы она не спешила проглотить корм.

Регулярно применяя эти методы, вы сможете приучить своего питомца к неторопливому и спокойному приему пищи. Это поможет избежать проблем с пищеварением и улучшит общее состояние здоровья собаки.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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