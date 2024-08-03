Два неприятных факта о мейн-кунах, которые часто замалчивают: учтите их при покупке питомца

Две особенности мейн-куна, которые могут стать неприятным сюрпризом

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Мейн-куны — популярная порода домашних кошек, узнаваемая по внушительным размерам и характерным кисточкам на ушах, которые придают им сходство с рысью. Эти коты отличаются лёгкостью в дрессировке, что делает их отчасти похожими на собак. При этом есть два важных аспекта, о которых заводчики часто предпочитают не говорить.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, CC BY-SA 4.0

Мейн-куны очень шумные

Мейн-куны могут быть довольно громкими, что связано с особенностями их голосовых связок. Вместо привычного мяуканья они способны издавать длительный рык. Поэтому общительные мейн-куны точно не подойдут тем, кто предпочитает тишину в доме.

Они слишком большие

Хотя крупные размеры мейн-кунов — вовсе не секрет, многие хозяева всё равно оказываются не готовы к тому, насколько большими могут вырасти эти кошки. Так произошло у жительницы Старого Оскола, Юлии Мининой. Во время пандемии она решила завести кота этой породы. Заводчица предупредила, что у котёнка "крупные родители", но Юлия не ожидала, что он вырастет до таких размеров.

"Мы не думали, что он будет таким огромным, просто хотели милого котёнка. Когда я впервые его увидела, он был таким маленьким и худеньким, что я даже расстроилась, подумала, что нам придется его откармливать. Но, как оказалось, у него действительно хорошие гены", — поделилась хозяйка.

Взрослый мейн-кун может весить более 15 кг, а ростом достигать пятилетнего ребёнка. Учитывайте это, если решите завести животное этой породы.