Аллергия у кошек и собак: 4 основные причины и симптомы. Когда нельзя откладывать визит к ветеринару

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Симптомы аллергии у животных нельзя игнорировать

1:31
Зоосфера

Не только люди могут страдать от аллергии, животных также могут возникать аллергические реакции, и причины их появления могут быть разнообразными.

Симптомы аллергии у животных нельзя игнорировать
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, CC BY 2.0

Причины аллергии у животных:

1. Экологические: пыльца, химические вещества, пыль и другие аллергены в воздухе могут вызывать у животных неприятные симптомы, такие как затрудненное дыхание, чихание, насморк, слезотечение и т. д.

2. Инсектные: аллергены, которые выделяют паразиты, такие как блохи, клещи и вши, могут вызывать острый дерматит, зуд и красноту кожи. Также дерматит может быть вызван укусами комаров и мошек. Для лечения необходимо своевременно обрабатывать животных от насекомых-паразитов и применять препараты с репеллентным эффектом.

3. Лекарственные: реакция на лекарства или вакцины может вызвать аллергические реакции у животных. В некоторых случаях это может привести к отекам и анафилаксии, что требует экстренной ветеринарной помощи.

4. Пищевые: часто встречается аллергия на лактозу или определенный вид белка. Также могут быть индивидуальные непереносимости. Зуд, покраснение кожи, экземы и нарушение пищеварения — основные симптомы пищевой аллергии.

Если вы заметили у своего питомца симптомы аллергии, рекомендуем не откладывать визит к ветеринарному врачу.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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