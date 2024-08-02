Штраф и конфискация: как будут наказывать блогеров за треш-стримы с животными

За треш-стримы с животными будут штрафовать на 1 миллион рублей

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

За трансляцию издевательств над животными и людьми в прямом эфире будут штрафовать на сумму до 1 млн рублей.

Фото: wikipediа by Lee Campbell, PDM

Совет Федерации на пленарном заседании, которое состоялось в пятницу, 2 августа, одобрил закон о штрафах за треш-стримы. Теперь такие трансляции будут считаться информацией, распространение которой в России запрещено.

Если автор треш-стрима совершил преступление, подпадающее под статью Уголовного кодекса, то показ этого преступления в прямом эфире будет считаться отягчающим обстоятельством. В законе также более подробно описано понятие "треш-стрим".

"Это информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных", — говорится в документе. Распространяется такая информация "из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений".

За распространение таких роликов блогеров будут штрафовать на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а юридические лица — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, оборудование, которое блогер использовал для таких съёмок подлежит конфискации.