Как распознать болезнь у кошки: 5 скрытых симптомов

Как понять, что кошка больна

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Забота о здоровье вашей кошки — важная часть ответственности за её благополучие. Вот несколько основных признаков, которые могут указывать на то, что ваша кошка больна.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

Если ваша кошка внезапно перестала есть или наоборот начала есть намного больше обычного, это может быть признаком проблем со здоровьем.

Резкое снижение аппетита может указывать проблемы с зубами или другие заболевания. Чрезмерное потребление пищи может быть связано с гормональными нарушениями или диабетом.

Если вы заметили, что ваша кошка пьёт больше воды, чем обычно, это может быть сигналом таких заболеваний, как диабет или почечная недостаточность. Также это может указывать на проблемы с мочевым пузырем или инфекцию.

Больная кошка может стать менее активной, прятаться, проявлять агрессию или, наоборот, искать постоянного внимания. Необычное поведение, такое как чрезмерная агрессия или апатия, может быть сигналом дискомфорта или страха.

Проблемы с шерстью и кожей, такие как выпадение шерсти, зуд, покраснение или язвы, могут указывать на аллергии, паразитов или кожные заболевания. Регулярный осмотр состояния шерсти поможет вовремя выявить такие изменения.

Если ваша кошка начинает тяжело дышать , кашлять, или у нее появляются хрипы, это может быть признаком заболеваний дыхательных путей или сердца. Также обратите внимание на любой необычный запах изо рта, который может указывать на проблемы с зубами или инфекцию.

Если вы заметили один или несколько из этих признаков, важно как можно скорее обратиться к ветеринару для диагностики и лечения.