Создателя Telegram Павла Дурова сравнили с рыбой-луной из-за множества детей

Павла Дурова сравнили с рыбой-луной из-за детей

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Создателю Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павлу Дурову нашли конкурента среди животных после того, как стало известно, что он является отцом более сотни детей. Необычное сравнение сделали сотрудники Дарвиновского музея в Telegram-канале культурного учреждения.

Фото: flickr.com by TechCrunch, CC BY 2.0

В понедельник вечером, 29 июля, Дуров сообщил, что у него более ста детей по всему миру, благодаря донорству спермы. Миллионер рассказал, что 15 лет назад решил помочь бесплодному другу, но его генетический материал оказался настолько хорош, что врачи убедили его продолжать сдавать сперму. Теперь он узнал, что у него более 100 биологических детей, которые живут в 12 разных странах.

Сотрудники Дарвиновского музея сравнили плодовитого предпринимателя с рыбой-луной, которая может производить миллионы потомков. В своем посте они написали, что эта необычная рыба достигает трех метров в ширину и четырех метров в длину, а весить может более двух тонн. У нее нет чешуи, зубов и нормальных плавников, а на конце вместо хвоста у нее подобие весла. Передвигается она медленно, используя струи воды, которые выпускает изо рта. Хотя рыба-луна неповоротлива, она невероятно плодовита: одна самка может отложить до 300 миллионов икринок. Каждый зачатый рыбой-луной головастик должен вырасти в 60 миллионов раз, чтобы стать взрослой особью.