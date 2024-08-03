Ужасающие факты о трёх самых агрессивных породах собак – не подходите к ним близко

Питбультерьеры часто попадают в заголовки новостей из-за их агрессивного поведения, хотя это не всегда справедливо.
Исторически эта порода использовалась для боёв, и её физическая сила и решительность сделали её подходящей для этих целей.
Важно отметить, что многие питбули, при правильном воспитании и социализации, могут стать отличными питомцами. Однако без должного ухода они могут проявлять агрессию.
Ротвейлеры — это мощные и уверенные в себе собаки, которые могут проявлять агрессию, если не чувствуют себя в безопасности.
Эти собаки требуют строгого воспитания и социализации с раннего возраста. Они известны своей преданностью и защитническими качествами, что делает их отличными сторожевыми собаками, но также и потенциально опасными при неправильном обращении.
Аргентинский дог был выведен для охоты на крупную дичь, и это отразилось на его физической мощи и охранных инстинктах.
Эта порода известна своим мускулистым телосложением и решительностью. Хотя эти собаки могут быть любящими и преданными питомцами, они требует строгого воспитания и социализации, чтобы предотвратить проявления агрессии.
Планы "Норникеля" по переносу мощностей в Китай вызвали вопросы в правительстве и у специалистов. Раньше выводили прибыль, теперь решили выводить целые заводы.