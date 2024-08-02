В Канаде велосипедист спасся от медведя благодаря совету, который он услышал в новостях

Канадец выжил после атаки медведицы благодаря совету из новостей

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Канаде велосипедист, путешествующий по лесу, столкнулся с агрессивным медведем, но сумел остаться невредимым благодаря совету, который он услышал в новостях.

Фото: flickr.com by Frank Vassen, CC BY 2.0

Мужчина катался по заповеднику Anderson Flats Provincial Park в Британской Колумбии, когда внезапно наткнулся на медведицу гризли с медвежатами. Медведица восприняла его как угрозу и атаковала. Велосипедист сумел использовать велосипед как барьер между собой и медведицей, что помогло ему избежать серьезных травм.

Тем не менее, медведица продолжала нападать. В этот момент велосипедист вспомнил, что в новостях слышал о случае, когда человек, ударив медведя в нос, заставил его отступить. Следуя этому совету, мужчина нанес удар кулаком по морде медведицы.

Этот неожиданный удар дезориентировал медведицу, и она с медвежатами убежала в кусты. После этого велосипедист сумел доехать до выхода из заповедника, где его встретили другие туристы и доставили в больницу. Он получил лишь незначительные травмы от падения с велосипеда.