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Против медведей и волков: в РКФ утвердили новую породу собак. Обладает невероятной выносливостью

В России спасли от вымирания древнюю тувинскую породу собак

1:15
Зоосфера

Российская кинологическая федерация утвердила стандарт на новую породу — тувинскую собаку. По информации РКФ, в мире под угрозой исчезновения находится 17% пород домашних животных. И тувинская собака, история которой насчитывает более 3 тыс. лет, была бы безвозвратно утеряна.

В России спасли от вымирания древнюю тувинскую породу собак
Фото: commons.wikimedia.org by Ардан2018, CC BY-SA 4.0

Это древняя порода собак и одна из немногих, которая дошла до нас практически в первозданном виде. С момента начала работы с породой в 2022 году уже проделана большая работа, но кинологам предстоит приложить еще немало усилий, чтобы порода не исчезла и развивалась.

Тувинская собака была выведена для тяжёлой работы в крайне агрессивных условиях резко континентального климата Тувы: зимой температура воздуха понижается до минус 50°С, летом повышается до плюс 40°С.

Собаки обладают невероятной выносливостью, выносливостью, неприхотливы к содержанию и еде. Главным предназначением тувинских собак были и остаются сопровождение стада и охрана сельскохозяйственных животных от хищников — волков, медведей и барсов.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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