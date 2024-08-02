Вы могли не заметить эти опасные признаки: как понять, что кошка заболела

Как понять, что кошка заболела

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Существуют некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы вовремя обнаружить проблему и обеспечить питомцу необходимую медицинскую помощь.

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, CC BY-SA 3.0

Если ваша кошка стала менее активной, прячется или избегает общения, это может быть признаком заболевания.

Проблемы с аппетитом, такие как отказ от пищи или, наоборот, избыточное потребление еды, могут свидетельствовать о заболевании.

Здоровая кошка имеет блестящую и ухоженную шерсть. Если вы замечаете, что шерсть стала тусклой, спутанной или выпадает, а кожа выглядит воспалённой или сухой, это может быть признаком проблем со здоровьем.

Частые или редкие посещения лотка, а также наличие крови в моче или кале — серьёзные сигналы. Если кошка пытается справить нужду вне лотка или у неё наблюдаются трудности при этом, это может указывать на инфекцию или проблемы с мочеполовой системой.

Несколько случаев рвоты или диареи могут быть признаком пищевых отравлений, инфекций или других проблем с желудочно-кишечным трактом. Если эти симптомы повторяются или становятся хроническими, необходима консультация ветеринара.