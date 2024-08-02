От $5,000 до $25,000: топ-3 самых дорогих пород кошек

Топ-3 самых дорогих кошачьих пород

1:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые породы кошек выделяются своей редкостью и уникальностью, что делает их стоимость по-настоящему высокой. Вот три самых дорогих пород кошек.

Фото: openverse.org by Oleg Royko, CC BY-SA 4.0

Саванна — порода, известная своей величественной внешностью и грацией. Эти кошки являются гибридом домашней кошки и сервала, крупного африканского хищника.

Саванна отличается длинными лапами, большими ушами и пятнистым окрасом. Редкость и трудность в разведении делают их одними из самых дорогих кошек в мире. Средняя цена на котенка саванны колеблется от $15,000 до $25,000.

Ашера была выведена путём скрещивания трёх видов кошек: домашней, африканской сервал и азиатской леопардовой кошки.

Эти кошки имеют роскошный окрас и впечатляющие размеры, что придаёт им аристократический вид. Ашера редка и трудна в разведении, поэтому её цена может достигать $20,000 за котёнка.

Хайленд-фолд славится своими уникальными загнутыми ушами. Эти кошки обладают дружелюбным и ласковым характером, что делает их популярными среди любителей кошек.

Однако их редкость и требовательность в уходе делают их довольно дорогими. Средняя стоимость хайленд-фолда составляет от $5,000 до $10,000.