Некоторые породы кошек выделяются своей редкостью и уникальностью, что делает их стоимость по-настоящему высокой. Вот три самых дорогих пород кошек.
Саванна — порода, известная своей величественной внешностью и грацией. Эти кошки являются гибридом домашней кошки и сервала, крупного африканского хищника.
Саванна отличается длинными лапами, большими ушами и пятнистым окрасом. Редкость и трудность в разведении делают их одними из самых дорогих кошек в мире. Средняя цена на котенка саванны колеблется от $15,000 до $25,000.
Ашера была выведена путём скрещивания трёх видов кошек: домашней, африканской сервал и азиатской леопардовой кошки.
Эти кошки имеют роскошный окрас и впечатляющие размеры, что придаёт им аристократический вид. Ашера редка и трудна в разведении, поэтому её цена может достигать $20,000 за котёнка.
Хайленд-фолд славится своими уникальными загнутыми ушами. Эти кошки обладают дружелюбным и ласковым характером, что делает их популярными среди любителей кошек.
Однако их редкость и требовательность в уходе делают их довольно дорогими. Средняя стоимость хайленд-фолда составляет от $5,000 до $10,000.
Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.