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Топ 5 самых умных животных: от осьминогов до шимпанзе и коз

Козы признаны одними из самых умных животных

1:26
Зоосфера

В числе самых умных животных наряду с обезьянами оказались козы и осьминоги, сообщает TechInsider.

Козы признаны одними из самых умных животных
Фото: commons.wikimedia.org by Pseudopanax, PDM

Важно отметить, что определить абсолютного "гения" среди представителей фауны невозможно, и вот почему.

Осьминоги, например, отличаются любопытством и способностью решать проблемы. В одном из тестов осьминог успешно открыл крышку контейнера, чтобы добраться до лакомства внутри. В другом тесте он продемонстрировал умение различать людей, позитивно реагируя на дружелюбных особей и игнорируя тех, кто не проявлял доброжелательности. Интересно, что и голуби также умеют распознавать людей.

Шимпанзе также проявляют высокую сообразительность. Это подтвердили эксперименты, в которых взрослым шимпанзе, подросткам шимпанзе и студентам колледжа предложили тест на запоминание расположения 9 цифр на экране. Результаты показали, что взрослые шимпанзе и студенты продемонстрировали одинаковые результаты, а подростки шимпанзе запомнили значительно больше цифр.

Козы успешно решают задачи, если за это получают вознаграждение. Свиньи умеют преодолевать лабиринты и понимают язык символов. Крысы принимают решения, а дельфины-афалины обладают уровнем самосознания, сопоставимым с уровнем слонов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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