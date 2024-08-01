Московские ветеринары спасли самца нутрии, который позировал перед зеркалом и сломал себе пальцы

В Москве самец нутрии по кличке Паскаль получил травму любуясь на себя в зеркало

0:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Москве ветеринарные врачи спасли самца нутрии, который, позируя перед зеркалом, сломал себе пальцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gzen92, CC BY-SA 4.0

В отделение помощи экзотическим животным столичной клиники «Медвет» поступило 11-месячное животное по имени Паскаль. Этот милый зверёк хотел посмотреть на себя в зеркало, но случайно уронил его и сломал себе пальцы.

Ветеринарные врачи помогли Паскалю. Они собрали кости двух его пальцев с помощью хирургических спиц. Операция по спасению длилась более часа, но в итоге всё закончилось благополучно. Сейчас Паскаль проходит реабилитацию.