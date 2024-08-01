Московские ветеринары спасли самца нутрии, который позировал перед зеркалом и сломал себе пальцы

В Москве ветеринарные врачи спасли самца нутрии, который, позируя перед зеркалом, сломал себе пальцы.
В отделение помощи экзотическим животным столичной клиники «Медвет» поступило 11-месячное животное по имени Паскаль. Этот милый зверёк хотел посмотреть на себя в зеркало, но случайно уронил его и сломал себе пальцы.
Ветеринарные врачи помогли Паскалю. Они собрали кости двух его пальцев с помощью хирургических спиц. Операция по спасению длилась более часа, но в итоге всё закончилось благополучно. Сейчас Паскаль проходит реабилитацию.
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