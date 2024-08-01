Как еноты решают головоломки: результаты исследования Университета штата Вайоминг

Американские зоологи изучили, как еноты решают головоломки

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американские зоологи из Университета штата Вайоминг провели исследование, в котором участвовали дикие еноты вида Procyon lotor. В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, описывается, как исследователи на протяжении двух лет размещали в городе Ларами ящики-головоломки и снимали на видео попытки животных их открыть.

Фото: de.wikipedia.org by Darkone, CC BY-SA 2.5

Перед началом эксперимента ученые отлавливали енотов, чтобы определить их пол и возраст, а также установить RFID-чипы для дальнейшей идентификации.

Головоломка представляла собой фанерный короб с 12 дверями с обеих сторон, каждая из которых была закрыта на защелку. За дверцами находились лакомства. Изначально все двери открывались одинаково, но по мере того как еноты осваивались, сложность задачи увеличивалась.

Около 25 % животных смогли успешно справиться с задачей, проявив выдающуюся поведенческую гибкость и способность к инновационному решению проблем. Молодые еноты достигли больших успехов по сравнению со взрослыми, несмотря на различия в последовательности решений у отдельных особей.