Как еноты решают головоломки: результаты исследования Университета штата Вайоминг

Американские зоологи из Университета штата Вайоминг провели исследование, в котором участвовали дикие еноты вида Procyon lotor. В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B, описывается, как исследователи на протяжении двух лет размещали в городе Ларами ящики-головоломки и снимали на видео попытки животных их открыть.
Перед началом эксперимента ученые отлавливали енотов, чтобы определить их пол и возраст, а также установить RFID-чипы для дальнейшей идентификации.
Головоломка представляла собой фанерный короб с 12 дверями с обеих сторон, каждая из которых была закрыта на защелку. За дверцами находились лакомства. Изначально все двери открывались одинаково, но по мере того как еноты осваивались, сложность задачи увеличивалась.
Около 25 % животных смогли успешно справиться с задачей, проявив выдающуюся поведенческую гибкость и способность к инновационному решению проблем. Молодые еноты достигли больших успехов по сравнению со взрослыми, несмотря на различия в последовательности решений у отдельных особей.
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