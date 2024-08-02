Как понять, что хочет сказать собака: интерпретация сигналов

Кинологи рассказали, как понять, что хочет сказать собака

1:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Говорят, что собаки могут понимать человеческую речь и запоминать некоторые слова и команды. Люди тоже способны улавливать некоторые аспекты языка животных, особенно когда речь идет о собаках. Чаще всего это язык тела, особенно движения хвоста. Однако это знание часто бывает ограниченным.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM

Первый совет

Обращайте внимание на позу собаки, ее хвост, уши и выражение морды. Расслабленное тело, виляющий хвост и поднятые, раскрытые уши свидетельствуют о спокойствии. В случае тревоги и беспокойства эти признаки изменяются на противоположные.

Второй совет

Собаки могут лаять или скулить во время игры, тревоги или боли. Важно обращать внимание на тон и интенсивность звуков, чтобы понять, что именно беспокоит питомца.

Третий совет

Виляние хвоста не всегда означает дружелюбие. Если собака видит знакомого человека, она может вилять хвостом от радости. Однако если человек вызывает у нее страх, вместе с вилянием хвоста могут появиться рычание и агрессия.

Четвертый совет

Поведение собаки многое говорит о ее состоянии. Она может активно взаимодействовать с другими собаками и людьми или, наоборот, избегать контакта. Важно учитывать и такие аспекты, как аппетит, уровень активности и качество сна питомца.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете лучше понимать нужды своей собаки и предотвратить возможные проблемы.