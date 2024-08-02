Почему кошка любит сидеть или спать на животе хозяина: главные причины

Стало известно, почему кошка любит сидеть и спать на животе хозяина

0:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие кошки любят устраиваться на животе у своего хозяина, будь то сидя или спя. Вот несколько причин, почему им это так нравится:

Фото: openverse.org by Carolina_BCN, CC BY-NC-SA 2.0

Успокаивающее покачивание: Кошки привлекает ритмичное движение живота при дыхании хозяина.

Чувство безопасности: На животе хозяина кошка ощущает защищенность и уют.

Тепло: Живот хозяина служит источником тепла для кошки.

Поиск внимания: Кошки могут таким образом пытаться привлечь внимание своего владельца.

Занятое место: Если вы заняли их любимое место, кошка с удовольствием выберет ваш живот для отдыха.