Скучает ли собака дома одна, и как помочь страдающему от одиночества питомцу

Что делать, если собака скучает дома в одиночестве

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — социальные животные. Если уличным достаточно для общения стаи, то для домашних такой стаей становится хозяин. Владелец играет для питомца роль вожака и защитника и даёт ему чувство принадлежности. Поэтому, оставаясь дома, когда все уходят на работу, собака испытывает дискомфорт. Разбираемся, как понять, что животное страдает от одиночества, и чем ему можно помочь.

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Что делать занятому человеку

Самый простой ответ — не заводите собаку, если вы не можете обеспечить ей внимание. Занятым людям лучше предпочесть менее социальных животных, например кошек.

Однако владелец собаки не должен быть с ней 24 часа в сутки: кинологи утверждают, что пёс должен уметь оставаться один в течение нескольких часов, не испытывая сильного стресса. Если с щенячьего возраста приучить его быть одному, играть с предложенными игрушками и не лаять, то во взрослом возрасте стресс от расставания с человеком будет меньше.

Если вы работаете, но очень хотите иметь собаку, то избегайте пород, которым тяжело даётся изоляция: колли, ретриверов, питбулей и т. д.

Ещё один способ помочь собаке справиться с одиночеством — нанять дог-ситтера. За определённую плату "нянька" покормит, выгуляет и поиграет с животным, пока вас нет дома. Но помните, что даже самый любящий дог-ситтер не заменит питомцу общения с любимым хозяином.

В целом перед тем, как завести собаку, продумайте все моменты: как часто вы будете уходить из дома, сможет ли кто-то остаться с питомцем и т. д. Обязательно обустройте комфортное собачье место и купите животному достаточно игрушек. Если есть возможность, то заведите двух и более домашних питомцев, чтобы они общались друг с другом во время вашего отсутствия.

Как понять, что собака страдает одна

Понять, что собака испытывает стресс от одиночества, можно по характерным признакам:

Беспричинные вой и лай. Так собака демонстрирует, что ему некомфортно, и пытается рассказать об этом хозяину.

Порча вещей. Пёс грызёт обувь и мебель не из вредности, а от скуки и дефицита общения.

Отказ от еды и лакомств. Это самый тревожный признак. Если собака здорова, то отсутствие аппетита говорит о сильном стрессе.

Хождение в туалет где и когда попало. Если с мочеполовой системой пса всё в порядке, то причина психологическая.

Слишком бурные эмоции при виде хозяина. Дрожь, повизгивание, непроизвольные "лужи" говорят о том, что собака очень сильно скучала в отсутствие человека.

Какие породы хорошо переносят одиночество

К таким относятся флегматичные представители псовых: сенбернары, ньюфаундленды, английские бульдоги, бассет-хаунды. Они любят сон и нечастые прогулки.

Довольно независимый характер у чау-чау и шарпеев — в этом он схожи с кошками. Эти породы не станут ходить "хвостом" за человеком, при этом будут любить хозяина.

Также занятым людям подойдут мальтезе или норфолк-терьеры. У первых спокойный темперамент, а вторые, несмотря на бойкость и активным, весьма самодостаточны и умеют себя занять.