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Собака укусила хозяина: почему нельзя игнорировать такое поведение питомца

Если собака укусила хозяина, важно найти причину и проработать её

1:59
Зоосфера

Собаки могут кусать из-за страха или во время игры. Оставлять без внимания такое поведение недопустимо, поскольку это может привести к серьёзным последствиям. Причины такого поведения могут быть совершенно разными.

Если собака укусила хозяина, важно найти причину и проработать её
Фото: flickr.com by spaceodissey, CC BY 2.0

1. Игра. Часто это характерно для щенков, но может наблюдаться и у взрослых собак, когда они увлекаются весёлой вознёй.

2. Боль. Плохое самочувствие собаки может вызывать агрессию, особенно если человек случайно дотронулся до больного места.

3. Страх и стресс. Если собака испытывает страх или постоянно находится в напряжении, она может укусить в качестве защиты.

4. Защита ресурсов. Собака может защищать территорию, потомство. Или пищу. Есть такое понятие, как пищевой укус.

5. Отсутствие воспитания. Если собака не знает рамок и не понимает поведения хозяина, она может начать управлять им с помощью укусов.

Чтобы скорректировать поведение, необходимо сразу прекратить игру, сказать "нет", "нельзя" или "фу" и не использовать в качестве игрушки рукава ваших кофт и штанины. Вне зависимости от причины сразу пресечь любое действие с собакой, питомец должен понять, что вы не позволяете такое поведение.

Если укус спровоцирован болью, нужно убрать руки с болезненного участка и успокоить животное. Если собака укусила из-за страха, то важно убрать источник беспокойства.

Когда агрессия не связана с болью или защитой ресурса, стоит проанализировать, что к этому могло привести и пересмотреть подход к воспитанию.

В случае, если поведение собаки не поддается самостоятельной коррекции, необходимо обратиться за помощью к инструктору-дрессировщику, так как это может привести к несчастным случаям в будущем.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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