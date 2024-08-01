Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие травмы чаще всего получают российские туристы за границей?
Эдвард Бил госпитализирован из СИЗО из-за осложнений после травмы ноги
В июле россиян больше всего интересовали поездки по Турции, России и Египту
Иван Охлобыстин снимется в сериале "Склиф" про будни врача-травматолога
В ходе трансляции Олимпиады-2024 был показан российский флаг
Когда и как обрезать усы и листья клубники для лучшего плодоношения
Исследователи создали гидрогель чем сделали прорыв в сфере восстановления тканей
Как правильно сочетать жемчужные украшения с разными нарядами?
Огуречно-йогуртовая заправка для салатов: используем вместо майонеза
Почему кошки любят есть комнатные растения: какая опасность подстерегает питомца в в цветочном горшке

Кошки едят комнатные растения, чтобы дополнить свой рацион

1:29
Зоосфера

Ветеринарные специалисты отмечают, что кошки едят комнатные растения не из любопытства, а чтобы дополнить свой рацион или избавиться от комочков шерсти в желудке.

Кошки едят комнатные растения, чтобы дополнить свой рацион
Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés, PDM

Но некоторые растения могут быть опасны для них. Сок фикусов, к примеру, может вызвать боль, отек слизистой, рвоту, диарею и ухудшение зрения. В хедере содержится сапонин, который может вызвать расстройство пищеварения, судороги и обезвоживание.

Диффенбахия, замиокулькас и спатифиллум содержат токсическое вещество оксалат натрия, вызывающее ожоги слизистых, раздражение морды и отек полости рта, а также проблемы с дыханием и пищеварением.

Чтобы обезопасить питомца, лучше разводить только безопасные для кошек растения или узнать у ветеринара, какие лучше не держать дома. От ядовитых лучше избавиться или поставить так, чтобы питомец не мог до них добраться.

Если кошка постоянно ест комнатные растения, это может быть признаком того, что ей не хватает витаминов, у нее завелись паразиты или она испытывает сильный стресс. В любом случае такого питомца лучше показать ветеринару.

Чтобы отвлечь кошку от комнатных растений, можно посадить специальную траву для кошек — Циперус Зумула, которую продают в зоомагазинах. Она поможет питомцу и дополнит его рацион необходимыми витаминами.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
В США заявили о применении КНДР самого большого в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Генштаб Украины создаёт новую "суперштурмовую" бригаду ВСУ. Где она будет погибать?
Алушта & Гурзуф. В Крыму продолжают бороться за качество сервиса Дмитрий Плотников "Молодой тигр" Азии Индонезия ставит на военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Чехия заподозрила Германию в воровстве её газа
Певица Глюкоза признавалась, что после таблетки Лолиты она отключилась от реальности на сцене
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
В Иране погиб глава полибюро ХАМАС Исмаил Хания. Тегеран возложил ответственность на США и Израиль
Последние материалы
Каждый пятый школьник выбирает IT-курсы для дополнительного образования
PS Plus Extra потеряла 48% пользователей в июле 2024 года
Правительство объявило о продлении IT-ипотеки до 2030 года
Бритни Спирс возобновила отношения с Полом Солизом после скандала
Кошки едят комнатные растения, чтобы дополнить свой рацион
Премьера фильма Кевина Костнера "Горизонты 2" состоится 7 сентября
К чему может привести опасное вождение автомобилистов
Учёные предложили создать биохранилище на Луне
Туристы стали чаще посещать Турцию в 2024 году
Картошка, запечённая с салом: идеальный гарнир или вкусное самостоятельное блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников