Почему кошки любят есть комнатные растения: какая опасность подстерегает питомца в в цветочном горшке

Кошки едят комнатные растения, чтобы дополнить свой рацион

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринарные специалисты отмечают, что кошки едят комнатные растения не из любопытства, а чтобы дополнить свой рацион или избавиться от комочков шерсти в желудке.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés, PDM

Но некоторые растения могут быть опасны для них. Сок фикусов, к примеру, может вызвать боль, отек слизистой, рвоту, диарею и ухудшение зрения. В хедере содержится сапонин, который может вызвать расстройство пищеварения, судороги и обезвоживание.

Диффенбахия, замиокулькас и спатифиллум содержат токсическое вещество оксалат натрия, вызывающее ожоги слизистых, раздражение морды и отек полости рта, а также проблемы с дыханием и пищеварением.

Чтобы обезопасить питомца, лучше разводить только безопасные для кошек растения или узнать у ветеринара, какие лучше не держать дома. От ядовитых лучше избавиться или поставить так, чтобы питомец не мог до них добраться.

Если кошка постоянно ест комнатные растения, это может быть признаком того, что ей не хватает витаминов, у нее завелись паразиты или она испытывает сильный стресс. В любом случае такого питомца лучше показать ветеринару.

Чтобы отвлечь кошку от комнатных растений, можно посадить специальную траву для кошек — Циперус Зумула, которую продают в зоомагазинах. Она поможет питомцу и дополнит его рацион необходимыми витаминами.