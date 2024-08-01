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Почему ваша кошка мяукает? Ответ вас удивит

Кошки мяукают для общения с людьми

1:11
Зоосфера » Кошки

Кошки — удивительные существа, и их мяуканье — один из самых интересных аспектов их общения. Хотя многие люди считают, что мяуканье — это просто способ кошек выразить свои чувства, на самом деле, этот звук выполняет несколько функций.

Кошки мяукают для общения с людьми
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Кошки мяукают в основном для общения с людьми. В отличие от собак, которые используют лай для общения друг с другом, кошки адаптировали свое мяуканье, чтобы взаимодействовать с людьми.

Это означает, что они могут использовать различные тона и громкость, чтобы передать разные сообщения — от просьбы о еде до желания поиграть или просто привлечь внимание.

Мяуканье часто сигнализирует о том, что кошка чего-то хочет. Например, если ваша кошка мяукает у миски с едой, она может просто сообщать вам, что голодна. Если она мяукает у двери, возможно, ей хочется выйти на улицу или поиграть.

Кошки могут мяукать, когда испытывают стресс, страх или беспокойство. Например, если кошка чувствует угрозу или находится в новой обстановке, она может начать мяукать чаще, чтобы выразить свои эмоции.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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