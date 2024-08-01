Эти 3 породы собак могут стоить больше, чем ваш автомобиль

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Топ-3 самых дорогих пород собак

1:25
Зоосфера » Собаки

Дорогие собаки часто привлекают внимание своей уникальностью и исключительными качествами. Вот три породы, которые занимают лидирующие позиции по цене.

Топ-3 самых дорогих пород собак
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Тибетский мастиф — одна из самых дорогих пород в мире. Эти крупные, мощные собаки из Тибета известны своим внушительным внешним видом и защитными качествами. Средняя цена на щенка тибетского мастифа может достигать $7,000, а в некоторых случаях она может превысить $10,000. Причиной высокой стоимости являются их редкость, сложное разведение и характерный, привлекательный внешний вид.

Самоед — это белоснежная собака, которая завоевала популярность благодаря своему дружелюбному характеру и роскошной шерсти. Щенки самоеда стоят в среднем от $6,000 до $8,000, в зависимости от родословной и качества.

Чау-чау — это уникальная порода, отличающаяся своим характерным синим языком. Щенки чау-чау могут стоить от $5,000 до $8,000. Стоимость породы определяется её редкостью, особым внешним видом и ограниченным числом заводчиков, которые могут предложить качественных щенков.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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