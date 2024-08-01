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Собака боится грома: как помочь своему питомцу

Эксперты ответили, почему собака боится грома

1:13
Зоосфера » Собаки

У собак отлично развит слух, что иногда становится недостатком. Речь идёт о ситуациях, когда возникает резкий звук, например, гром или салют. Многие домашние питомцы начинают паниковать в таких условиях.

Эксперты ответили, почему собака боится грома
Фото: Flickr by Майя Дюмат, CC BY 2.0

Владелец не должен игнорировать это состояние своего четвероногого друга. Нужно действовать, чтобы помочь собаке пережить эти трудные моменты.

Что должен сделать хозяин

Главное правило: во время грозы собаку нельзя оставлять одну в комнате. Человек должен находиться рядом, иначе стресс у питомца усилится. Возможно, животное возьмёт пример со спокойного хозяина и успокоится. Также полезно сесть рядом с собакой и начать её гладить, что поможет ей почувствовать себя более спокойно.

Что делать во время прогулки

Если гроза застала вас и собаку на прогулке, нужно сразу проверить состояние ошейника. Испуганный пёс может попытаться убежать, и если поводок и ошейник недостаточно крепкие, он может сбежать. Необходимо убедиться, что ошейник и поводок надёжны, а также быть готовым к резким движениям собаки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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