Почему собака лижет пол: ответ специалистов

Стало известно, почему собака лижет пол

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Часто владельцы собак замечают, что их питомец интенсивно вылизывает пол. Причины такого поведения могут быть разнообразными — от безобидных до тревожных.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriela Vega, CC BY-SA 3.0

Остатки еды

Если вы случайно уронили на пол еду, например, котлету, не удивляйтесь, что ваша собака будет вылизывать это место. Решение одно — тщательно следите за чистотой полов, используя безопасные для собак чистящие средства.

Новое место

Собака может изучать новую обстановку, например, ветклинику или квартиру друзей, включая и "на вкус". Чтобы предотвратить нежелательное поведение, обучите собаку соответствующим командам. Всякий раз, когда она выполнит команду, вознаграждайте её лакомством.

Стресс и тревога

Иногда стрессовая ситуация проявляется в облизывании пола, например, если собака подверглась нападению другого животного. Если спустя некоторое время симптомы исчезают, постарайтесь избежать повторения таких ситуаций. Если тревожность становится хронической, необходима помощь специалистов.

Скука

Часто недостаток внимания со стороны хозяина приводит к деструктивному поведению. Уделяйте больше времени своему питомцу, играйте и обучайте новым командам — показывайте свою любовь. Кроме того, облизывание пола может быть вызвано дефицитом питательных веществ или различными заболеваниями, поэтому консультация ветеринарного врача обязательна.