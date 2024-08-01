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Почему собака трясётся: ответ кинологов

Кинологи рассказали, почему собака трясётся

1:23
Зоосфера » Собаки

Вероятно, каждый владелец собаки время от времени замечал, как его питомец начинает дрожать. Давайте рассмотрим, какие могут быть причины этого явления.

Кинологи рассказали, почему собака трясётся
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Если собака дрожит из-за холода, это неопасно, но важно постараться как можно скорее вернуться домой, если это происходит на улице. Даже в помещении некоторые породы, не имеющие достаточного подшерстка, могут подвергаться тряске.

Кроме того, дрожь может быть связана с переполнением эмоций у собаки, например, когда хозяин долго отсутствовал.

Также дрожь может быть реакцией на страх, и важно успокоить питомца в таких случаях. Иногда собаки дрожат во сне, что является нормальным явлением, как и в случае полового возбуждения или в старости.

Некоторые породы, такие как левретки и карликовые собачки, склонны к дрожи по своей природе.

Однако, если все безопасные причины исключены, возможно, вашему питомцу требуется медицинская помощь. Дрожь может быть признаком различных состояний, таких как отравление, глистная инвазия, электролитный дисбаланс, приступы эпилепсии, аллергические реакции и другие проблемы.

Если вы обеспокоены состоянием вашего животного, рекомендуется обратиться к ветеринару для консультации и диагностики.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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