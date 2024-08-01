Как отучить кота царапать мебель: 5 проверенных методов

Почему кошки портят мебель и как с этим бороться

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коты действительно обладают неотразимым обаянием, но это часто омрачается, когда они начинают портить имущество. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Veterinary Science, проблема не всегда связана только с индивидуальным характером животного; на нее также могут влиять окружающая среда и другие факторы.

Фото: flickr.com by mhx, CC BY-SA 2.0

В ходе опроса, проведенного среди более 1,2 тысячи владельцев кошек, специалисты выяснили, что особенно склонны к разрушению мебели те питомцы, которые активны и игривы, особенно в ночное время.

Тем не менее, даже спокойные кошки могут начать царапать мебель, если в доме есть маленькие дети, так как это создает дополнительный стресс для животных, а стресс, в свою очередь, часто приводит к царапинам.

Эксперты предлагают несколько эффективных методов для того, чтобы предотвратить порчу имущества:

— Разместите когтеточки в местах, где коты часто бывают, или рядом с их любимыми местами для отдыха;

— Используйте феромоны для снижения стресса;

— Организуйте игровые сессии, имитируя охоту;

— Обеспечьте коту надежное укрытие и пространство для игр.

Эти рекомендации сделаны на основе отзывов владельцев кошек. В будущем специалисты планируют провести дополнительные исследования, чтобы разработать более эффективные стратегии для управления поведением домашних питомцев.