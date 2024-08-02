Обойтись без мяса: возможно ли и нужно ли приучить домашних животных к веганству?

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Вот что говорит специалист о переводе кошек и собак на растительную диету

1:12
Зоосфера

Веганство и вегетарианство становятся всё более популярными в современном мире. Многие владельцы домашних питомцев задаются вопросом, можно ли также перевести своих кошек или собак на растительную диету. Об этом рассказал Pravda.Ru руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов.

Вот что говорит специалист о переводе кошек и собак на растительную диету
Фото: flickr by Р.Г. Даниэль, CC BY 2.0

Возможно приучить к этому, голод – не тётка. Это возможно, но надо ли так делать? Плотоядные животные должны употреблять белок животного происхождения. Бывают исключения, когда животные плохо переносят белок животного происхождения. Тогда, конечно, необходимо уже подбирать таким животным соответствующий рацион, - поясняет специалист. 

По словам Н. Логинова, такие рационы есть, которые полностью удовлетворяют потребность организма.

Если растительное будут есть здоровые животные, то это, скорее всего, никак не скажется на здоровье самого животного. Будут какие-то изменения в массе тело животного, потому что животные не будут полнеть, жиреть и так далее. Если говорить про ведение, я думаю, что вряд-ли это отразится, - считает эксперт.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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