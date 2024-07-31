В Новосибирском зоопарке белоголовые орланы впервые стали родителями

Маленький орлан родился в зоопарке: рассказываем подробности

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Птицы

В конце мая в Новосибирском зоопарке на свет родился первенец у белоголового орлана. Об этом знаменательном событии стало известно только недавно, сообщает atas. info со ссылкой на зверинец.

Фото: commons.wikimedia.org by AngMoKio, CC BY-SA 2.5

Известно, что молодые орланы родителями стали впервые. Сразу они очень сильно оберегали своего детёныша. Даже не подпускали в клетку работников зоопарка. Родители очень заботливые — сами выращивают и кормят ребёночка.

В настоящее время орланы готовят птенца к самостоятельной жизни. Малыш может в любое время полететь. Несмотря на это родители по-прежнему оберегают маленького орлана.

Отмечается, что детёныш немного отличается от своих родителей: тёмный, пушистый и с каждым днём растёт.