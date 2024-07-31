В Новосибирском зоопарке белоголовые орланы впервые стали родителями

В конце мая в Новосибирском зоопарке на свет родился первенец у белоголового орлана. Об этом знаменательном событии стало известно только недавно, сообщает atas. info со ссылкой на зверинец.
Известно, что молодые орланы родителями стали впервые. Сразу они очень сильно оберегали своего детёныша. Даже не подпускали в клетку работников зоопарка. Родители очень заботливые — сами выращивают и кормят ребёночка.
В настоящее время орланы готовят птенца к самостоятельной жизни. Малыш может в любое время полететь. Несмотря на это родители по-прежнему оберегают маленького орлана.
Отмечается, что детёныш немного отличается от своих родителей: тёмный, пушистый и с каждым днём растёт.
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