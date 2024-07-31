Как у древнего ящера: найдено ещё одно доказательство сходства варана с динозаврами

У комодского варана оказались в прямом смысле железные зубы

2:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сейчас всё больше людей заводят экзотических питомцев. Например, варанов. Как оказалось, их вполне можно содержать дома. Представители большинства доступных видов имеют длину от 50 до 150 см и массу от 0,5 до 10 кг. Для их содержания требуется террариум или вольер. Но некоторые владельцы не ограничиваются этим и даже берут их на прогулки.

Фото: flickr.com by Марк Дюмон, CC BY 2.0

Не так давно учёные из Королевского колледжа Лондона выявили одну интересную особенность этих животных: зубы комодского варана оказались очень прочными, благодаря большому количеству железа, которое они содержат. Такие были у динозавров-тероподов, в том числе тираннозавров.

Комодские драконы — грозные хищники, способные справиться с добычей, которая значительно крупнее их самих. И помогают им в этом острые, изогнутые зубы, напоминающие пилу, так называемые зифодонты. Зазубренный край и кончики зубов буквально покрыты железом и потому имеют оранжевый оттенок.

В эмали зубов других млекопитающих тоже находили железо, но оно никогда не было сконцентрировано в виде покрытия вдоль режущих краев. Железо в зубах комодского дракона, делает их острыми, как бритва, и помогает легко разрывать добычу.

"Железо сконцентрировано в виде отчетливого покрытия из ферригидрита и прикреплено к нижележащей кристаллической эмали. Кроме того, слой железа у комодских варанов устойчив к воздействию пищеварительных кислот", — рассказали авторы исследования.

Подобного не обнаружено ни у одного позвоночного. Предполагается, что у тираннозавра тоже мог быть "железный прикус". Но современных технологий пока не хватает, чтобы определить, правда ли это, так как химические изменения в процессе окаменения могут скрывать присутствие железа в их зубах.