Как у древнего ящера: найдено ещё одно доказательство сходства варана с динозаврами

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У комодского варана оказались в прямом смысле железные зубы

2:03
Зоосфера

Сейчас всё больше людей заводят экзотических питомцев. Например, варанов. Как оказалось, их вполне можно содержать дома. Представители большинства доступных видов имеют длину от 50 до 150 см и массу от 0,5 до 10 кг. Для их содержания требуется террариум или вольер. Но некоторые владельцы не ограничиваются этим и даже берут их на прогулки.

У комодского варана оказались в прямом смысле железные зубы
Фото: flickr.com by Марк Дюмон, CC BY 2.0

Не так давно учёные из Королевского колледжа Лондона выявили одну интересную особенность этих животных: зубы комодского варана оказались очень прочными, благодаря большому количеству железа, которое они содержат. Такие были у динозавров-тероподов, в том числе тираннозавров.

Комодские драконы — грозные хищники, способные справиться с добычей, которая значительно крупнее их самих. И помогают им в этом острые, изогнутые зубы, напоминающие пилу, так называемые зифодонты. Зазубренный край и кончики зубов буквально покрыты железом и потому имеют оранжевый оттенок.

В эмали зубов других млекопитающих тоже находили железо, но оно никогда не было сконцентрировано в виде покрытия вдоль режущих краев. Железо в зубах комодского дракона, делает их острыми, как бритва, и помогает легко разрывать добычу.

"Железо сконцентрировано в виде отчетливого покрытия из ферригидрита и прикреплено к нижележащей кристаллической эмали. Кроме того, слой железа у комодских варанов устойчив к воздействию пищеварительных кислот", — рассказали авторы исследования.

Подобного не обнаружено ни у одного позвоночного. Предполагается, что у тираннозавра тоже мог быть "железный прикус". Но современных технологий пока не хватает, чтобы определить, правда ли это, так как химические изменения в процессе окаменения могут скрывать присутствие железа в их зубах.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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