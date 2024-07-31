Как у древнего ящера: найдено ещё одно доказательство сходства варана с динозаврами

Сейчас всё больше людей заводят экзотических питомцев. Например, варанов. Как оказалось, их вполне можно содержать дома. Представители большинства доступных видов имеют длину от 50 до 150 см и массу от 0,5 до 10 кг. Для их содержания требуется террариум или вольер. Но некоторые владельцы не ограничиваются этим и даже берут их на прогулки.
Не так давно учёные из Королевского колледжа Лондона выявили одну интересную особенность этих животных: зубы комодского варана оказались очень прочными, благодаря большому количеству железа, которое они содержат. Такие были у динозавров-тероподов, в том числе тираннозавров.
Комодские драконы — грозные хищники, способные справиться с добычей, которая значительно крупнее их самих. И помогают им в этом острые, изогнутые зубы, напоминающие пилу, так называемые зифодонты. Зазубренный край и кончики зубов буквально покрыты железом и потому имеют оранжевый оттенок.
В эмали зубов других млекопитающих тоже находили железо, но оно никогда не было сконцентрировано в виде покрытия вдоль режущих краев. Железо в зубах комодского дракона, делает их острыми, как бритва, и помогает легко разрывать добычу.
"Железо сконцентрировано в виде отчетливого покрытия из ферригидрита и прикреплено к нижележащей кристаллической эмали. Кроме того, слой железа у комодских варанов устойчив к воздействию пищеварительных кислот", — рассказали авторы исследования.
Подобного не обнаружено ни у одного позвоночного. Предполагается, что у тираннозавра тоже мог быть "железный прикус". Но современных технологий пока не хватает, чтобы определить, правда ли это, так как химические изменения в процессе окаменения могут скрывать присутствие железа в их зубах.
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