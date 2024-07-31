7 удивительных фактов о рысях: боится ли эта кошка воды и сколько зайцев съедает "на обед"

Рысь — независимое и загадочное животное, способное заменить собаку на охоте

2:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рысь — кошка средних размеров, но в легендах её образ вырастает до духа леса, олицетворения свободы и силы. В Древней Руси, например, когти рыси использовали в погребальных обрядах. Вот семь удивительных фактов об этих лесных кошках, которых в последнее время тоже стараются приручить.

Фото: forestwander.com by Лесной бродяга, CC BY-SA 3.0

1. В "Поучении" Владимира Мономаха описывается нападение "лютого зверя" на князя. Есть мнение, что под этим зверем подразумевалась рысь. В её пользу говорят и лингвистические данные: в вятском говоре слово "лютый" применяется только к рыси.

2. У рыси уникальный окрас, который невозможно спутать с другим: короткое туловище, длинные ноги, обрубленный хвост, округлая морда с большими глазами и кисточками на ушах. Рысь по размерам сравнима с крупной собакой. Вес самцов составляет от 16 до 30 килограмм, а вес самок — от 16 до 26 килограмм.

3. Рысь, хоть и кошка, но отлично плавает и не боится воды. Она быстро бегает, обладает прекрасным зрением и слухом. Ни одно другое животное семейства кошачьих так хорошо не приспособлено к жизни в заснеженном лесу.

4. Рысь — прирожденная охотница, она предпочитает подстерегать добычу из засады. Терпения ей не занимать: дождавшись подхода жертвы, совершает несколько молниеносных бросков и хватает её когтями. Охотничьим премудростям рысят обучают родители. Но есть случаи, когда выросшие при людях детёныши рыси становились хорошими охотниками и заменяли собак.

5. Рысь прекрасно лазает по деревьям, которые служат ей укрытием от врагов и удобным плацдармом для нападения на дичь.

6. Обычной добычей рыси являются зайцы. В течение года одна особь съедает около 200 зайцев. Также они охотятся на мелких грызунов, белок, соболей, мелких птиц и более крупных животных, таких как кабарги, косули, северные олени.

7. Враги рыси — волки и люди. В прошлом на рысей охотились ради меха, а в некоторых странах их мясо считалось деликатесом — в Швейцарии и на территории современной Германии. Кроме того на рысей веками охотились ради их шкур. В результате к началу XX века во многих европейских странах рысь почти полностью исчезла.

К счастью, в России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, эти лесные кошки прекрасно сохранились, но редко показываются людям на глаза.