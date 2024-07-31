4 ошибки в кормлении собак и кошек: как правильно подобрать корм, чтобы не нанести вред питомцу

Ошибки в кормлении домашних питомцев могут привести к проблемам со здоровьем

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ошибки в кормлении домашних питомцев могут привести к проблемам со здоровьем. Чтобы этого избежать, важно соблюдать несколько правил.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, PDM

1. Не кормите питомцев едой со стола.

Многие владельцы считают, что нет ничего страшного в том, чтобы угостить питомца кусочком котлеты или сыра. Однако это может быть опасно для здоровья животного. Человеческая еда не подходит для питомцев, так как она может быть слишком жирной, калорийной или содержать вредные для животных ингредиенты, например, чеснок или лук.

2. Учитывайте индивидуальные особенности питомца.

Каждый питомец уникален и имеет свои потребности в питании. Например, щенкам и котятам нужно больше питательных веществ для нормального роста и развития, чем взрослым животным. Кроме того, у разных пород собак могут быть разные потребности в питании. Поэтому при выборе корма важно учитывать возраст, вес, породу и состояние здоровья питомца.

3. Не меняйте рацион резко.

Питомцы привыкают к определённому корму, и резкая смена рациона может вызвать проблемы с пищеварением. Если вы хотите перевести питомца на новый корм, делайте это постепенно, смешивая новый и старый корм в течение нескольких дней. В первый день положите в миску примерно 1/10 нового корма и 9/10 старого. Каждые 3-4 дня увеличивайте количество нового корма на 1/10, а количество старого уменьшайте.

4. Выбирайте качественные корма.

Качественные корма содержат все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья питомца. Они также могут содержать дополнительные ингредиенты, которые помогают поддерживать здоровье животного, например, для поддержания здоровья суставов или для профилактики заболеваний.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете обеспечить своему питомцу здоровое и сбалансированное питание.