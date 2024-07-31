Как понять, что у кошки чесотка: что делать при обнаружении симптомов и как уберечь других питомцев

Чесотка у кошек передаётся контактным путём и очень заразна

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Причиной чесотки у кошек, или нотоэдроза являются микроскопические паразитические клещи, которые вызывают у животного сильный зуд и расчёсы по всему телу. Кроме того, на коже животного могут появиться чешуйки и корочки, особенно в области головы и ушей.

Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Нотоэдроз очень заразен. Если одна кошка в доме заболела, есть риск, что симптомы появятся и у остальных. Заболевание передаётся контактным путём: здоровая кошка может заразиться от больной. Для профилактики специалисты рекомендуют использовать противопаразитарные препараты — обычно капли на холку.

При желании приютить бездомную кошку, покажите её ветеринару перед тем как привести в дом. Если у вас уже есть домашние животные, нового питомца стоит временно изолировать от них.

При обнаружении признаков чесотки следует немедленно обратиться к ветеринару. Чем раньше вы начнёте лечение, тем легче будет справиться с болезнью.