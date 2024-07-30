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Почему хлеб и фрукты вредят водоплавающим птицам и чем их правильно подкармливать

Чем нельзя подкармливать уток

1:08
Зоосфера

По информации РИАМО от специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, хлебобулочные изделия, крупы, а также фрукты и овощи могут причинить вред диким уткам и другим водоплавающим птицам.

Чем нельзя подкармливать уток
Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters, CC BY 2.0

Вместо этого рекомендуется использовать специальный корм, который можно приобрести в автоматах, установленных в парках и скверах. Этот корм содержит растительные компоненты, белки и аминокислоты, которые полезны для птиц.

Учёные отмечают, что летом пернатым хватает природной пищи, поэтому нет необходимости в активной подкормке. В зимний период, когда найти еду сложнее, подкормка тоже не всегда полезна, поскольку может привести к зависимости от человека и нарушению природных инстинктов. Поэтому следует подкармливать уток лишь изредка, чтобы не заменить естественное питание на искусственное.

Кроме того, неправильная подкормка загрязняет водоемы, способствуя появлению патогенных микробов и сине-зеленых водорослей, что может привести к отравлениям птиц и гибели рыбы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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