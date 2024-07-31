Учёные выяснили, как V-образные формации помогают перелетным птицам экономить энергию на 30%

Почему птицы в формации J встречаются чаще, чем в V-образной

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

V-образные формации, наблюдаемые у перелетных птиц, таких как гуси и лебеди, помогают им экономить энергию во время миграций. Исследования показали, что такие формации позволяют сократить расход энергии на 20-30%.

Фото: unsplash.com by Alex Wigan, PDM

В 2014 году учёные изучили северных лысых ибисов и обнаружили, что синхронные взмахи крыльев помогают птицам эффективно использовать восходящие воздушные потоки, создаваемые птицами впереди. Ранее считалось, что опытные особи обучают молодых птиц этому стилю полета, однако исследование показало, что даже птицы, выросшие в неволе, могут обучаться летать в формации, наблюдая друг за другом.

Кроме того, было установлено, что форма J встречается среди различных видов птиц чаще, чем V-образная формация.