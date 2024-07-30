Умеют ли собаки дружить: можно ли, взяв домой двух щенков, вырастить из них настоящий друзей?

В РКФ рассказали, что собаки сами выбирают себе друзей

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Международный день дружбы 30 июля в Российской кинологической федерации рассказали о способности собак дружить и о том, кого они считают своим другом.

Фото: flickr.com by Дин Виссинг, CC BY-SA 2.0

Собаки — социальные животные. Их предки жили стаями, чтобы вместе охотиться и защищаться от хищников. В группе им было легче добывать пищу и защищаться от опасностей. Поэтому общение было необходимо для выживания.

Домашние собаки унаследовали от своих диких предков инстинкт общения, но научились жить рядом с человеком. Они могут получать внимание и заботу от людей, но при этом сохраняют свою социальную природу.

Сейчас собаки живут по человеческим правилам, подстраиваются под поведение и график хозяина. Поэтому у них формируется привязанность, которую люди называют дружбой.

"В прямом понимании этого слова животные, конечно, не умеют дружить. Для них такие отношения скорее формат социального взаимовыгодного взаимодействия", — пояснил президент РКФ Владимир Голубев.

Дружба для собак — это привязанность к хозяину, членам семьи или другим животным. Собаки могут дружить не только с сородичами, но и с другими животными, они сами выбирают с кем общаться и играть. Вместе с тем, дружба появляется тогда, когда есть взаимная симпатия.

"Поэтому ошибочно думать, что, взяв домой двух щенков, вы сможете вырастить из них настоящих друзей. Не всегда между двумя собаками устанавливается тесный контакт, это зависит от животных. Собаки, как правило, тяготеют к тем животным, у которых схожее с ними поведение", — пояснили специалисты РКФ.