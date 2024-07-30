Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Алсу в начале карьеры пела на разогреве у Аллы Пугачёвой
Что делать, если в этом году вырос огромный урожай яблок
Илон Маск пошутил над Павлом Дуровым, заявившем о 100 биологических детях
IT-эксперт Курочкин разъяснил новые возможности Роскомнадзора
Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать в России благодаря косметическому бизнесу
Певица Альбина Джанабаева вернулась в Россию вслед за Валерием Меладзе
Целлюлит и продукты, которые его усугубляют: что исключить из рациона
Леди Гага официально объявила о своей помолвке с Майклом Полански
Назвавшая себя матерью детей Павла Дурова рассказала о себе
Умеют ли собаки дружить: можно ли, взяв домой двух щенков, вырастить из них настоящий друзей?

В РКФ рассказали, что собаки сами выбирают себе друзей

1:48
Зоосфера

В Международный день дружбы 30 июля в Российской кинологической федерации рассказали о способности собак дружить и о том, кого они считают своим другом.

В РКФ рассказали, что собаки сами выбирают себе друзей
Фото: flickr.com by Дин Виссинг, CC BY-SA 2.0

Собаки — социальные животные. Их предки жили стаями, чтобы вместе охотиться и защищаться от хищников. В группе им было легче добывать пищу и защищаться от опасностей. Поэтому общение было необходимо для выживания.

Домашние собаки унаследовали от своих диких предков инстинкт общения, но научились жить рядом с человеком. Они могут получать внимание и заботу от людей, но при этом сохраняют свою социальную природу.

Сейчас собаки живут по человеческим правилам, подстраиваются под поведение и график хозяина. Поэтому у них формируется привязанность, которую люди называют дружбой. 

"В прямом понимании этого слова животные, конечно, не умеют дружить. Для них такие отношения скорее формат социального взаимовыгодного взаимодействия", — пояснил президент РКФ Владимир Голубев.

Дружба для собак — это привязанность к хозяину, членам семьи или другим животным. Собаки могут дружить не только с сородичами, но и с другими животными, они сами выбирают с кем общаться и играть. Вместе с тем, дружба появляется тогда, когда есть взаимная симпатия.

"Поэтому ошибочно думать, что, взяв домой двух щенков, вы сможете вырастить из них настоящих друзей. Не всегда между двумя собаками устанавливается тесный контакт, это зависит от животных. Собаки, как правило, тяготеют к тем животным, у которых схожее с ними поведение", — пояснили специалисты РКФ.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Сводка с фронта: генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Ракеты Х-101: современное оружие стратегической авиации России Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
Назвавшая себя матерью детей Павла Дурова рассказала о себе
Целлюлит и продукты, которые его усугубляют: что исключить из рациона
Леди Гага официально объявила о своей помолвке с Майклом Полански
Продюсер Дворцов рассказал о покровительстве Пугачёвой над Сердючкой в Европе
Как создать уют в спальне
Почему белый цвет в интерьере может быть ошибкой
ATM: Пентагон испытает на Украине роботов-убийц под управлением ИИ
Сергей Безруков ответил на вопрос о роли в сериале "Слово пацана"
Как правильно обустроить маленькую кухню
Уход за кузовом автомобиля: как предотвратить ржавчину и избежать повреждений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников