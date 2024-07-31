Вся квартира будет в шерсти: эти породы сведут с ума любого

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Названы породы кошек, которые линяют больше остальных

Зоосфера » Кошки

Если вы любите кошек и хотите завести пушистого друга, стоит знать, что не все кошки одинаково линяют. Некоторые породы требуют большего ухода за своей шерстью, чем другие. В этой статье мы расскажем о шести породах кошек, которые линяют больше всего, и о том, как с этим справляться.

Названы породы кошек, которые линяют больше остальных
Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

Персидская кошка

Эти кошки славятся своей длинной и пышной шерстью. Однако за эту красоту приходится платить: персидские кошки линяют круглый год и весьма обильно. Чтобы предотвратить спутывание шерсти и появление шерстяных комков в доме, необходимо ежедневно расчесывать их специальной щеткой.

Сиамская кошка

Сиамские кошки — элегантные и изящные, с короткой и гладкой шерстью. Не обманывайтесь её внешностью: сиамские кошки линяют постоянно и сильно. Чтобы уменьшить количество шерсти в доме, их следует регулярно расчёсывать и купать раз в неделю.

Британская короткошерстная кошка

Эта популярная порода имеет короткую и плотную шерсть. Хотя британские короткошёрстные кошки линяют не так сильно, как персидские и сиамские, они всё же теряют много шерсти, особенно весной и осенью. Регулярное расчесывание щеткой или рукавичкой поможет справиться с этой проблемой.

Мейн-кун

Мейн-куны — впечатляющие кошки крупного размера с роскошной шерстью. Линяют они не часто, но когда это происходит, процесс бывает весьма интенсивным. В период смены сезонов они теряют густой подшёрсток, который может скапливаться в виде комков. Регулярное расчёсывание специальной щеткой или фурминатором и купание раз в месяц помогут снизить линьку.

Рэгдолл

Эти кошки имеют длинную и мягкую шерсть, напоминающую шёлк. Рэгдоллы линяют реже, чем другие породы, но делают это очень обильно. Весной и осенью они теряют подшёрсток, который может образовывать комки. Регулярное расчёсывание щеткой или фурминатором и купание раз в месяц помогут предотвратить это.

Сфинкс

Эти кошки не имеют шерсти, но линяют кожей, отшелушивающейся в виде мелких чешуек. Это может вызывать аллергию и загрязнять дом. Регулярное купание и увлажнение кожи специальными средствами помогут избежать этих проблем.

Линька у кошек — естественный процесс, который сложно полностью предотвратить. Но можно сделать его менее заметным и неприятным с помощью правильного ухода за шерстью и кожей. Важно также подобрать кошке качественный корм, способствующий здоровью шерсти и кожи. Если вы выбрали породу кошки, которая сильно линяет, будьте готовы уделять ей больше времени и внимания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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