Чем можно и нельзя кормить кошку: советы ветеринаров

Ветеринары рассказали, чем можно и нельзя кормить кошку

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Домашних животных не следует кормить объедками с хозяйского стола, даже если они очень этого хотят. Для собак и кошек существуют свои ограничения. Каждый владелец кошки должен знать, что может навредить их питомцу. Рацион домашней пищи для кошек не состоит только из запретов. Есть достаточно много продуктов, которые можно давать питомцу без опасений за его здоровье.

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Чем можно кормить

Молочные продукты можно давать только обезжиренные и при условии, что у кошки нет проблем с пищеварением.

Мясо должно быть варёным. Это может быть птица, говядина или кролик. Желательно сварить его, чтобы уничтожить паразитов и бактерии, а не просто выдерживать в кипятке.

Некоторые кошки любят овощи, такие как огурцы. Можно также давать морковь, капусту, свёклу и зелень.

Рыбу следует давать отварной, без костей, не чаще двух раз в неделю и только морскую, чтобы избежать образования камней в почках.

Куриные яйца можно давать, но только варёные желтки и не чаще одного раза в неделю.

Каши, такие как манная или рисовая, можно смешивать с мясом, чтобы кошка съела их.

Также необходимо проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать витамины для питомца.

Чем нельзя кормить

Во-первых, нужно исключить жирное мясо, чтобы избежать проблем с печенью.

Во-вторых, речную рыбу, так как в ней часто содержатся паразиты.

В-третьих, любые остатки со стола, содержащие соль, и все виды копчёностей.

В-четвёртых, сладости следует полностью исключить из рациона.