Надоедает ли один и тот же корм собаке: ответ экспертов

Вокруг кормов для домашних животных сложилось много мифов. Один из них утверждает, что вкус и марку корма нужно постоянно менять, иначе питомцу быстро надоест однообразие.
Давайте разберёмся, так ли это. Начнём с того, что у собак меньше вкусовых рецепторов, чем у людей.
Поэтому им не так важно, что в миске — корм с индейкой, говядиной или ягнёнком. Собаки могут есть один и тот же корм всю жизнь, если он содержит все необходимые питательные вещества и обеспечивает сытость. Иногда питомцы действительно отказываются от еды.
Точные причины этого варьируются от некачественного корма до проблем со здоровьем, поэтому лучше обратиться к специалисту за консультацией.
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