Надоедает ли один и тот же корм собаке: ответ экспертов

Ветеринары рассказали, надоедает ли собаке один и тот же корм

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вокруг кормов для домашних животных сложилось много мифов. Один из них утверждает, что вкус и марку корма нужно постоянно менять, иначе питомцу быстро надоест однообразие.

Фото: commons.wikimedia.org by DodosD, CC BY-SA 3.0

Давайте разберёмся, так ли это. Начнём с того, что у собак меньше вкусовых рецепторов, чем у людей.

Поэтому им не так важно, что в миске — корм с индейкой, говядиной или ягнёнком. Собаки могут есть один и тот же корм всю жизнь, если он содержит все необходимые питательные вещества и обеспечивает сытость. Иногда питомцы действительно отказываются от еды.

Точные причины этого варьируются от некачественного корма до проблем со здоровьем, поэтому лучше обратиться к специалисту за консультацией.