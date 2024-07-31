Почему воспитание собаки похоже на воспитание ребёнка: интересное замечание

Учёные объяснили, почему воспитание собаки похоже на воспитание ребёнка

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Существует мнение, что каждая собака похожа на своего хозяина. Теперь эту народную мудрость подтвердили научные исследования. Оказалось, что воспитание собаки имеет много общего с воспитанием ребенка, поэтому настроение владельца отражается на характере его питомца. Учёные изучили взаимодействие между хозяином и его собакой и пришли к интересным выводам.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman, CC BY-SA 2.0

Как привычки и поведение родителей влияют на развитие и поведение ребёнка, так и темперамент хозяина сказывается на его собаке. В исследовании приняли участие 48 собаководов.

Учёным удалось выявить три типа личностей владельцев животных: «авторитетные, авторитарные и разрешительные».

Затем они наблюдали за поведением питомцев.

У авторитетных владельцев собаки усваивают строгие правила;

у авторитарных владельцев питомцы часто подвергаются наказаниям и окрикам;

у разрешительных владельцев собакам не предъявляются строгие требования, и зачастую питомцы лишены должного ухода.

Результаты показали, что именно у авторитетных владельцев собаки были наиболее активными, интеллектуально развитыми и преданными. Собакам авторитарных владельцев не хватало уверенности, а собаки владельцев разрешительного типа часто были недисциплинированными.

Эти выводы доказывают, что связь между владельцем и собакой аналогична отношениям между родителями и детьми. Таким образом, успехи в воспитании или дрессировке зависят скорее от владельца, чем от самого животного.