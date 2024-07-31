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Почему воспитание собаки похоже на воспитание ребёнка: интересное замечание

Учёные объяснили, почему воспитание собаки похоже на воспитание ребёнка

1:42
Зоосфера » Собаки

Существует мнение, что каждая собака похожа на своего хозяина. Теперь эту народную мудрость подтвердили научные исследования. Оказалось, что воспитание собаки имеет много общего с воспитанием ребенка, поэтому настроение владельца отражается на характере его питомца. Учёные изучили взаимодействие между хозяином и его собакой и пришли к интересным выводам.

Учёные объяснили, почему воспитание собаки похоже на воспитание ребёнка
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman, CC BY-SA 2.0

Как привычки и поведение родителей влияют на развитие и поведение ребёнка, так и темперамент хозяина сказывается на его собаке. В исследовании приняли участие 48 собаководов.

Учёным удалось выявить три типа личностей владельцев животных: «авторитетные, авторитарные и разрешительные».

Затем они наблюдали за поведением питомцев.

  • У авторитетных владельцев собаки усваивают строгие правила;
  • у авторитарных владельцев питомцы часто подвергаются наказаниям и окрикам;
  • у разрешительных владельцев собакам не предъявляются строгие требования, и зачастую питомцы лишены должного ухода.

Результаты показали, что именно у авторитетных владельцев собаки были наиболее активными, интеллектуально развитыми и преданными. Собакам авторитарных владельцев не хватало уверенности, а собаки владельцев разрешительного типа часто были недисциплинированными.

Эти выводы доказывают, что связь между владельцем и собакой аналогична отношениям между родителями и детьми. Таким образом, успехи в воспитании или дрессировке зависят скорее от владельца, чем от самого животного.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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