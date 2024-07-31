Существует мнение, что каждая собака похожа на своего хозяина. Теперь эту народную мудрость подтвердили научные исследования. Оказалось, что воспитание собаки имеет много общего с воспитанием ребенка, поэтому настроение владельца отражается на характере его питомца. Учёные изучили взаимодействие между хозяином и его собакой и пришли к интересным выводам.
Как привычки и поведение родителей влияют на развитие и поведение ребёнка, так и темперамент хозяина сказывается на его собаке. В исследовании приняли участие 48 собаководов.
Учёным удалось выявить три типа личностей владельцев животных: «авторитетные, авторитарные и разрешительные».
Затем они наблюдали за поведением питомцев.
Результаты показали, что именно у авторитетных владельцев собаки были наиболее активными, интеллектуально развитыми и преданными. Собакам авторитарных владельцев не хватало уверенности, а собаки владельцев разрешительного типа часто были недисциплинированными.
Эти выводы доказывают, что связь между владельцем и собакой аналогична отношениям между родителями и детьми. Таким образом, успехи в воспитании или дрессировке зависят скорее от владельца, чем от самого животного.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.