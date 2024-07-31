Как кошка предсказывает погоду: ответ экспертов

Известно, что кошки и коты обладают удивительной способностью предсказывать погоду, что считается народной приметой уже многие столетия. Однако стоит ли верить в их "прогнозы"? Эксперты советуют быть внимательными и наблюдательными, чтобы легче понять предсказания кошек.
Прогноз на потепление
Если погода собирается стать теплее, кошки сладко потягиваются и блаженно изгибаются в дугу. Если предстоит резкое потепление, кошка может вытянуться и лечь полукругом, а при солнечной жаре она предпочтет лежать вытянувшись на животе.
Прогноз на похолодание
Когда наступает похолодание, кошки ищут самое теплое место — около радиаторов, под полотенцесушителями или возле духовки. В остальных случаях они спят, свернувшись клубочком, что является проверенной временем приметой.
Прогноз на дождь
Перед дождём кошки начинают пить больше воды, чем обычно. Также замечено, что они вылизывают хвост и уши. Если в сухую погоду питомцы чихают, лучше приготовить зонт на случай прогулки.
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