Как кошка предсказывает погоду: ответ экспертов

Эксперты рассказали, как кошка предсказывает погоду

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Известно, что кошки и коты обладают удивительной способностью предсказывать погоду, что считается народной приметой уже многие столетия. Однако стоит ли верить в их "прогнозы"? Эксперты советуют быть внимательными и наблюдательными, чтобы легче понять предсказания кошек.

Фото: upload.wikimedia.org by Valeria, CC BY 4.0

Прогноз на потепление

Если погода собирается стать теплее, кошки сладко потягиваются и блаженно изгибаются в дугу. Если предстоит резкое потепление, кошка может вытянуться и лечь полукругом, а при солнечной жаре она предпочтет лежать вытянувшись на животе.

Прогноз на похолодание

Когда наступает похолодание, кошки ищут самое теплое место — около радиаторов, под полотенцесушителями или возле духовки. В остальных случаях они спят, свернувшись клубочком, что является проверенной временем приметой.

Прогноз на дождь

Перед дождём кошки начинают пить больше воды, чем обычно. Также замечено, что они вылизывают хвост и уши. Если в сухую погоду питомцы чихают, лучше приготовить зонт на случай прогулки.