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Кинологи рассказали, какие собаки плохо поддаются дрессировке; 4 типа трудно обучаемых питомцев

К плохо обучаемым собакам нужен особый подход и терпение

Зоосфера

Некоторые собаководы сталкиваются с проблемой "необучаемости" собак. Существуют разные причины этого, например, неправильный подход к воспитанию или проблемы со здоровьем.

К плохо обучаемым собакам нужен особый подход и терпение
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, CC0

Кинологи рассказали, что некоторые собаки плохо поддаются дрессировке из-за пугливости, травмирующего опыта в прошлом, периода социализации щенка, а также гиперактивности.

Так, с пугливыми собаками нужно работать с учётом их предыдущего опыта. Из-за стресса и страха питомец может отвлекаться, ошибаться или не воспринимать команды. Важно понять, что вызывает стресс у собаки: недостаточная социализация, неприятный опыт взаимодействия с хозяином или что-то ещё. В таких условиях обучение новым командам невозможно.

Воспитывая взрослую собаку из приюта или с чужих рук, вы можете столкнуться с проблемами, связанными с предыдущим негативным опытом. Это может быть грубое отношение предыдущего хозяина или конфликты с сородичами. К дрессировке такого животного стоит приступать только после того, как вы поможете питомцу справиться с проблемными ситуациями.

Щенки также могут быть сложно обучаемыми из-за их любопытства и недостаточной концентрации внимания. При работе со щенком команда отрабатывается не более пяти раз, а тренировка не должна превышать 15 минут, чтобы не перегружать нервную систему.

Гиперактивным собакам тоже нужен особый подход и умеренная физическая активность, чтобы не перегружать их нервную систему. Им сложно сосредоточиться: помимо хозяина и занятий, их привлекают различные отвлекающие факторы. У такой собаки может быть нестабильная нервная система и высокая степень возбудимости. Физическая активность для них не должна сопровождаться эмоциональными перегрузками.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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