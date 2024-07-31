Как понять, что ваша кошка чувствует себя виноватой? Эти 5 признаков вас удивят

Кошка способна чувствовать вину

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки могут проявлять свои чувства и эмоции по-разному. Хотя они не умеют говорить, их поведение часто красноречивее слов.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Если ваша кошка сделала что-то неправильное или, возможно, разозлила вас, она может попытаться извиниться.

Как именно это происходит?

Одним из первых признаков, что ваша кошка пытается извиниться, является её походка. Если она подходит к вам с опущенным хвостом, это может означать, что она чувствует себя виноватой и хочет примирения.

Кошки часто используют физический контакт, чтобы выразить свои чувства. Если кошка начинает тереться о ваши ноги или "обнимать" вас, это может быть её способом сказать: "Прости".

Некоторые кошки начинают мяукать более мягким и мелодичным тоном, когда хотят извиниться.

Иногда кошки могут приносить вам игрушки или даже "добычу" в качестве извинения. Это поведение связано с их инстинктами — они хотят показать, что заботятся о вас и готовы поделиться своими "достижениями".

Если ваша кошка обычно активна и игрива, но вдруг становится более спокойной и тихой, это может быть знаком того, что она осознает свою вину. Она может избегать игривых действий, чтобы не раздражать вас ещё больше.