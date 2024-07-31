Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Лариса Долина жалеет, что не успела попрощаться с Муслимом Магомаевым
Правительство поддержало взаимное признание полисов ОСАГО с Белоруссией
Певица Алсу опубликовала редкие фото с женой старшего брата
Raiffeisen Bank планирует продать акции российского подразделения
Актриса Катерина Ковальчук совершила древний русский обряд на девичнике
Как улучшить здоровье и кожу с помощью детокс воды
Певица Ирина Ортман напомнила о задаче артистов развлекать народ
Как приготовить вкусную подливу из лука: пошаговый рецепт
За экскурсии без уведомления МЧС в России начнут штрафовать
Как понять, что ваша кошка чувствует себя виноватой? Эти 5 признаков вас удивят

Кошка способна чувствовать вину

1:21
Зоосфера » Кошки

Кошки могут проявлять свои чувства и эмоции по-разному. Хотя они не умеют говорить, их поведение часто красноречивее слов.

Кошка способна чувствовать вину
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, PDM

Если ваша кошка сделала что-то неправильное или, возможно, разозлила вас, она может попытаться извиниться.

Как именно это происходит?

Одним из первых признаков, что ваша кошка пытается извиниться, является её походка. Если она подходит к вам с опущенным хвостом, это может означать, что она чувствует себя виноватой и хочет примирения.

Кошки часто используют физический контакт, чтобы выразить свои чувства. Если кошка начинает тереться о ваши ноги или "обнимать" вас, это может быть её способом сказать: "Прости". 

Некоторые кошки начинают мяукать более мягким и мелодичным тоном, когда хотят извиниться. 

Иногда кошки могут приносить вам игрушки или даже "добычу" в качестве извинения. Это поведение связано с их инстинктами — они хотят показать, что заботятся о вас и готовы поделиться своими "достижениями".

Если ваша кошка обычно активна и игрива, но вдруг становится более спокойной и тихой, это может быть знаком того, что она осознает свою вину. Она может избегать игривых действий, чтобы не раздражать вас ещё больше.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
ВСУ смирились с потерей Торецка: даже "Авдеевку устроить не удалось"

Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.

Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали
Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска
Сводка с фронта: фотосессию Зеленского и Сырского прервали ФАБы, экс-уголовники брошены на наших "северян"
Аргентина составила план госпереворота в Венесуэле. От Мадуро зависит многое
Новая "суперштурмовая" бригада ВСУ уже сталкивается с проблемой Дмитрий Плотников Началась битва за Торецк. Город будет взят, откуда ВСУ не ждали Любовь Степушова Русские офицеры всегда оставались большими героями, будь на балу или на войне Сергей Лебедев
Boeing и Airbus теряют контроль над небом: китайские самолёты угрожают дуополии
США перебросили на Украину управляемых ИИ роботов-убийц русских
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Последние материалы
Опровергнута роль вулкана Хунга-Тонга в катастрофическом потеплении последних лет
Максим Галкин* высмеял брак Пугачёвой и Киркорова на фестивале в Юрмале
Звезда "Папиных дочек" Карпович показала редкое фото с матерью
Как спорт может повлиять на зрение
Ирина Хакамада улетела с особенной дочерью из России в Грузию
РСХБ возобновил работу карт UnionPay за рубежом
Подавшая на развод Бакальчук заявила, что брак распался ещё до сделки по бизнесу
Комик Гарик Харламов заявил, что они с Ковальчук планируют завести детей
Приемный сын Анджелины Джоли и Брэда Питта пострадал в аварии на электровелосипеде
Как избежать обострения варикоза летом: советы флеболога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников