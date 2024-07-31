Психология мурлык: через какое время кошка забудет своих хозяев?

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Кошки могут помнить своих хозяев длительное время

1:17
Зоосфера » Кошки

Кошки — это умные и чувствительные существа, которые могут привязываться к своим владельцам, но их способность помнить людей может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и обстоятельств.

Кошки могут помнить своих хозяев длительное время
Фото: Wikipedia by Dwight Sipler, CC BY 2.0

Исследования показывают, что кошки могут помнить своих хозяев на протяжении нескольких месяцев или даже лет.

Если кошка провела с вами много времени и у неё была прочная связь, она, вероятно, будет помнить вас дольше. 

Факторы, влияющие на сохранение памяти у кошек.

1. Частота контакта. Чем чаще кошка взаимодействует с человеком, тем более прочным становится воспоминание.
2. Эмоциональная привязанность. Кошки, которые испытывают значительное эмоциональное влечение к своему хозяину, могут помнить его дольше.
3. Воздействие среды. Новые и стрессовые условия могут влиять на способность кошки сохранять воспоминания.

В целом, кошка, вероятно, не забудет своих хозяев полностью, особенно если связь была сильной.

Память может угасать со временем, но воспоминания об уровне связи и эмоциональной привязанности остаются в сознании кошки на протяжении довольно длительного времени.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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