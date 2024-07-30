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Вы удивитесь, узнав, как ваша кошка показывает свою любовь: 5 главных признаков

5 признаков, что ваша кошка вас обожает

1:21
Зоосфера » Кошки

Кошки — это загадочные создания, и порой их поведение может сбивать с толку. Однако, если вы хотите узнать, действительно ли ваша кошка вас любит, обратите внимание на следующие признаки.

5 признаков, что ваша кошка вас обожает
Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Когда ваша кошка трётся головой о вас или о ваши ноги, это не просто проявление дружелюбия. Это способ пометить вас своим запахом и показать, что вы для неё важны. 

Если ваша кошка издает приятные звуки, такие как мурлыканье, это признак того, что она чувствует себя комфортно и безопасно рядом с вами. Мурлыканье также может быть способом выразить свою любовь и удовлетворение.

Обратите внимание на хвост вашей кошки. Если он поднят вертикально и слегка изогнут на конце, это говорит о том, что кошка счастлива и рада вас видеть. Это один из самых явных признаков её любви.

Если ваша кошка приносит вам игрушки или "добычу", это значит, что она считает вас частью своей семьи. Это её способ поделиться с вами чем-то ценным и показать свою привязанность.

Когда кошка предпочитает сидеть рядом с вами или даже забирается на ваши колени, это свидетельствует о доверии и любви. Кошки обычно независимы, и если они хотят быть рядом с вами, это значит, что вы для них важны.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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