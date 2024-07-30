Секреты долголетия кошек: ваша мурлыка сможет прожить 20 лет и больше

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Факторы, влияющие на продолжительность жизни кошки

1:42
Зоосфера » Кошки

Кошки — это одни из самых популярных домашних питомцев, и многие владельцы задаются вопросом, сколько лет может прожить их пушистый друг при благоприятных условиях.

Факторы, влияющие на продолжительность жизни кошки
Фото: openverse.org by PawsShion, CC BY-NC-ND 2.0

Средняя продолжительность жизни кошки в домашних условиях составляет от 12 до 15 лет, но при хорошем уходе и внимании они могут жить и дольше.

Сбалансированный рацион, богатый необходимыми витаминами и минералами, играет ключевую роль в поддержании здоровья кошки. Качественный корм и свежая вода — основа долгой и здоровой жизни.

Регулярные посещения ветеринара для профилактических осмотров, вакцинации и своевременное лечение заболеваний значительно продлевают жизнь кошек.

Подвижный образ жизни помогает кошке поддерживать здоровый вес и предотвращать многие заболевания. Игрушки, когтеточки и регулярные игры с владельцем способствуют активности и здоровью питомца.

Стерилизация и кастрация. Эти процедуры не только помогают контролировать популяцию кошек, но и снижают риск развития некоторых заболеваний, таких как рак репродуктивных органов.

Спокойная и безопасная домашняя обстановка, отсутствие конфликтов с другими животными и людьми помогают снизить уровень стресса у кошек, что положительно сказывается на их здоровье.

При соблюдении всех вышеперечисленных условий, некоторые кошки могут доживать до 20 лет и более. Рекордсменом по продолжительности жизни среди домашних кошек считается кошка по имени Крем Пафф, прожившая 38 лет и 3 дня.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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