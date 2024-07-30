Извинения, которые работают: что делать, если кошка обиделась на вас

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Как правильно извиниться перед кошкой

1:03
Зоосфера » Кошки

Кошки — существа с тонкой душевной организацией. Они могут быть чувствительными и обидчивыми.  Вот несколько советов, которые помогут правильно извиниться, если вам кажется, что кошка обижена на вас

Как правильно извиниться перед кошкой
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, PDM

Первый шаг к примирению — это осознание того, что вы сделали что-то не так. Возможно, вы накричали на свою кошку за что-то незначительное или случайно ударили её во время игры.

Кошки — независимые существа, и иногда им нужно время, чтобы остыть. Не навязывайтесь своей кошке сразу после инцидента. Позвольте ей самой подойти к вам, когда она будет готова.

Когда ваша кошка начнет подходить к вам, используйте ласковые слова и тон. Мягкий голос и дружелюбные интонации помогут ей понять, что вы хотите помириться.

Кошки любят лакомства! Предложите своей питомице что-то вкусное, чтобы показать, что вы искренне хотите извиниться. Это может быть её любимая игрушка или лакомство.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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