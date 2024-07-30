Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
К плохо обучаемым собакам нужен особый подход и терпение
Стало известно, как ускорить созревание картофеля
Обнаружена могила шаманки возрастом 12 000 лет
Роскосмос показал принесший долгожданную свежесть в Москву циклон
В Россию прибыл новый Nissan Pathfinder пятого поколения
В мире от герпеса страдает не менее 1 миллиарда человек
Тарт с малиной: несложная летняя выпечка с изысканным вкусом и ароматом
Юлия Захарова рассказала о романе с Константином Богомоловым
Полицейские спасли туристку от ограбления обезьяной
Топ-9 распространённых мифов о собаках, которые вы должны знать

Топ-9 популярных мифов о собаках

2:23
Зоосфера

Собаки живут с людьми уже много лет, и казалось бы, за это время можно было бы узнать о них всё. Однако до сих пор существуют мифы, которые усложняют жизнь как самим животным, так и их владельцам. Вот некоторые из наиболее распространённых заблуждений о собаках.

Топ-9 популярных мифов о собаках
Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World, CC BY-NC 2.0

Собаки видят мир только в чёрно-белых тонах

На самом деле, собаки воспринимают мир в оттенках синего и жёлтого. Если хотите лучше понять, как видят собаки и другие животные, посмотрите соответствующие видеоролики.

Год собачьей жизни равен семи человеческим годам

Большинство собак достигают половой зрелости в возрасте до года, что явно не соответствует семи человеческим годам. Кроме того, есть собаки, которые живут до 20 лет и более, что по этому мифу эквивалентно 140 человеческим годам.

Собаки виляют хвостом только от радости

На самом деле, хвост у собак может махать от различных эмоций: радости, беспокойства, страха или настороженности. Важно обращать внимание на то, как именно собака виляется хвостом, чтобы понять её состояние.

Сухой нос у собаки — признак болезни

Сухость носа может быть вызвана различными факторами, такими как сон, обезвоживание, погодные условия или возраст, а не только болезнями.

Дрессировка нужна только крупным собакам

Воспитание важно для всех собак, независимо от их размера. Даже маленькие собачки нуждаются в дрессировке.

Собак можно дрессировать только в детстве

На самом деле, дрессировка возможна в любом возрасте. Собака может обучаться и в зрелом возрасте.

Собака должна родить перед стерилизацией

Этот миф не соответствует действительности. Стерилизация не делает собаку более здоровой, если она уже родила.

Существуют гипоаллергенные породы собак

На самом деле, не существует полностью гипоаллергенных пород. Тем не менее, есть породы, которые вырабатывают меньше аллергенных белков, что может уменьшить количество аллергических реакций.

Собакам не нужна одежда

На самом деле, одежда может быть необходима для маленьких собак с тонкой шерстью и короткими лапами, чтобы защитить их от холода.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Последние материалы
В Россию прибыл новый Nissan Pathfinder пятого поколения
В мире от герпеса страдает не менее 1 миллиарда человек
Тарт с малиной: несложная летняя выпечка с изысканным вкусом и ароматом
Юлия Захарова рассказала о романе с Константином Богомоловым
Полицейские спасли туристку от ограбления обезьяной
Топ-9 популярных мифов о собаках
Как придать коже золотистый оттенок с помощью натуральных ингредиентов?
Стартовали съёмки исторической драмы "Князь Андрей"
Число самозанятых в Москве возросло до 1,7 миллиона
Men Today поделился европейскими способами сэкономить на услугах ЖКХ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников