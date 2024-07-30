Топ-9 распространённых мифов о собаках, которые вы должны знать

Топ-9 популярных мифов о собаках

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки живут с людьми уже много лет, и казалось бы, за это время можно было бы узнать о них всё. Однако до сих пор существуют мифы, которые усложняют жизнь как самим животным, так и их владельцам. Вот некоторые из наиболее распространённых заблуждений о собаках.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World, CC BY-NC 2.0

Собаки видят мир только в чёрно-белых тонах

На самом деле, собаки воспринимают мир в оттенках синего и жёлтого. Если хотите лучше понять, как видят собаки и другие животные, посмотрите соответствующие видеоролики.

Год собачьей жизни равен семи человеческим годам

Большинство собак достигают половой зрелости в возрасте до года, что явно не соответствует семи человеческим годам. Кроме того, есть собаки, которые живут до 20 лет и более, что по этому мифу эквивалентно 140 человеческим годам.

Собаки виляют хвостом только от радости

На самом деле, хвост у собак может махать от различных эмоций: радости, беспокойства, страха или настороженности. Важно обращать внимание на то, как именно собака виляется хвостом, чтобы понять её состояние.

Сухой нос у собаки — признак болезни

Сухость носа может быть вызвана различными факторами, такими как сон, обезвоживание, погодные условия или возраст, а не только болезнями.

Дрессировка нужна только крупным собакам

Воспитание важно для всех собак, независимо от их размера. Даже маленькие собачки нуждаются в дрессировке.

Собак можно дрессировать только в детстве

На самом деле, дрессировка возможна в любом возрасте. Собака может обучаться и в зрелом возрасте.

Собака должна родить перед стерилизацией

Этот миф не соответствует действительности. Стерилизация не делает собаку более здоровой, если она уже родила.

Существуют гипоаллергенные породы собак

На самом деле, не существует полностью гипоаллергенных пород. Тем не менее, есть породы, которые вырабатывают меньше аллергенных белков, что может уменьшить количество аллергических реакций.

Собакам не нужна одежда

На самом деле, одежда может быть необходима для маленьких собак с тонкой шерстью и короткими лапами, чтобы защитить их от холода.