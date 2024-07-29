В Южной Корее собака вернулась домой через четыре дня после похорон: удивительная история выживания

В Южной Корее собака вернулась домой через несколько дней после своих похорон

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Южнокорейская семья завела собаку, но вскоре ее сбил автомобиль. Собаку похоронили, но через несколько дней она вернулась домой, чем поразила своих хозяев.

Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Семья из города Йончхон, где жила собака Хосун, отпускала своих питомцев на самостоятельные прогулки, поскольку город был очень тихим. Однако, 4-месячную Хосун сбил грузовик. Местный житель нашел бездыханное животное и, так как хозяева отсутствовали, похоронил ее в поле.

Когда хозяева вернулись, мужчина рассказал им о случившемся. Однако, через четыре дня они услышали собачий вой из канавы неподалеку. К их изумлению, это была Хосун, раненая и грязная, но живая. У нее были сломаны задние лапы, и она едва держалась на передних. Потрясенные владельцы напоили ее и отвезли в ветеринарную клинику, где диагностировали множественные переломы таза и задних лап. Ветеринар не смог объяснить, как Хосун в таком состоянии выбралась из могилы и добралась до дома.

Позже, когда эта история стала известна по всей Южной Корее, была снята телевизионная передача, в которой специалист по животным предположил, что Хосун просто потеряла сознание от удара. Мужчина, похоронивший ее, выкопал неглубокую могилу, что позволило ей выбраться и доползти до дома. К счастью, в канаве была вода, иначе все могло бы закончиться трагически.

Хирург, увидев передачу, связался с хозяевами собаки и предложил провести операцию. В итоге, через несколько лет Хосун смогла встать на все четыре лапы.

С тех пор прошло семь лет. Хотя тяжелые травмы продолжают сказываться, это не мешает Хосун бегать по дому и наслаждаться жизнью.