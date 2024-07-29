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В Южной Корее собака вернулась домой через четыре дня после похорон: удивительная история выживания

В Южной Корее собака вернулась домой через несколько дней после своих похорон

1:54
Зоосфера

Южнокорейская семья завела собаку, но вскоре ее сбил автомобиль. Собаку похоронили, но через несколько дней она вернулась домой, чем поразила своих хозяев.

В Южной Корее собака вернулась домой через несколько дней после своих похорон
Фото: flickr.com by David Trawin, CC BY-SA 2.0

Семья из города Йончхон, где жила собака Хосун, отпускала своих питомцев на самостоятельные прогулки, поскольку город был очень тихим. Однако, 4-месячную Хосун сбил грузовик. Местный житель нашел бездыханное животное и, так как хозяева отсутствовали, похоронил ее в поле.

Когда хозяева вернулись, мужчина рассказал им о случившемся. Однако, через четыре дня они услышали собачий вой из канавы неподалеку. К их изумлению, это была Хосун, раненая и грязная, но живая. У нее были сломаны задние лапы, и она едва держалась на передних. Потрясенные владельцы напоили ее и отвезли в ветеринарную клинику, где диагностировали множественные переломы таза и задних лап. Ветеринар не смог объяснить, как Хосун в таком состоянии выбралась из могилы и добралась до дома.

Позже, когда эта история стала известна по всей Южной Корее, была снята телевизионная передача, в которой специалист по животным предположил, что Хосун просто потеряла сознание от удара. Мужчина, похоронивший ее, выкопал неглубокую могилу, что позволило ей выбраться и доползти до дома. К счастью, в канаве была вода, иначе все могло бы закончиться трагически.

Хирург, увидев передачу, связался с хозяевами собаки и предложил провести операцию. В итоге, через несколько лет Хосун смогла встать на все четыре лапы.

С тех пор прошло семь лет. Хотя тяжелые травмы продолжают сказываться, это не мешает Хосун бегать по дому и наслаждаться жизнью.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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